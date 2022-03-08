8 Mart güncel Mazot fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir mazot litresi ne kadar oldu? Akaryakıt ürünlerine bir zam daha geldi. Alınan bilgilere göre benzine 1 lira 7 kuruş, mazota ise 1 lira 59 kuruş zam gelecek. Dizel araç sahipleri 8 Mart 2022'de gelen zamla birlikte mazotun litre satış fiyatını araştırmaya başladı. İşte güncel 9 Mart mazot ve benzin fiyatları...

8 Mart güncel Mazot fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir mazot litresi ne kadar oldu? Akaryakıt ürünlerine bir zam daha geldi. Alınan bilgilere göre benzine 1 lira 7 kuruş, mazota ise 1 lira 59 kuruş zam gelecek. Dizel araç sahipleri 8 Mart 2022'de gelen zamla birlikte mazotun litre satış fiyatını araştırmaya başladı. İşte güncel 9 Mart mazot ve benzin fiyatları...

Rusya-Ukrayna savaşı enerji piyasasını alt üst etti. Rusya'ya gelen yaptırımlar nedeniyle petrol fiyatları günler içinde rekor seviyeye çıktı. Brent petrol fiyatlarının 130 dolara kadar çıkması nedeniyle yurt içinde akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti.

8 Mart güncel Mazot fiyatlar

Benzin ve mazota yeni zamlar geldi. 8 Mart'ta yapılan duyuruya göre benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam geliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir mazot litresi ne kadar oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medyadan yeni zammı duyurdu. Açılamada şöyle denildi: 09/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,07, Motorinde 1,59 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

İstanbul, Ankara, İzmir mazot litresi ne kadar oldu? (9 Mart)

Ankara'da mazot litre fiyatı 22,90 lira oldu.

İstanbul'da mazot 22,82 lira oldu.

Mazorun litresi İzmir'de de 22,90 liraya çıkacak.