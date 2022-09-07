7 Eylül (bu akşam) benzine indirim geldi mi? Bu gece benzine indirim var mı? 7-8 Eylül benzine indirim yapılacak mı? Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgale kalkılması en çok da enerji alanında krize dönüştü. Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine gelen ambargolar nedeniyle uluslararası piyasada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Buna bağlı olarak ülkemizde de benzin ve mazota peşe peşe zamlar geldi. Ancak son indirimler araç sahiplerini sevindirdi. 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece akaryakıta indirim haberi geldi. Peki benzine 7 Eylül'de indirim gelecek mi?

7 Eylül (bu akşam) benzine indirim geldi mi? Bu gece benzine indirim var mı? 7-8 Eylül benzine indirim yapılacak mı? Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgale kalkılması en çok da enerji alanında krize dönüştü. Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine gelen ambargolar nedeniyle uluslararası piyasada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Buna bağlı olarak ülkemizde de benzin ve mazota peşe peşe zamlar geldi. Ancak son indirimler araç sahiplerini sevindirdi. 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece akaryakıta indirim haberi geldi. Peki benzine 7 Eylül'de indirim gelecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından batılı ülkeler rus petrolüne ve rus doğalgazına ambargo uyguladı. Ambargo ile birlikte dünyada petrol fiyatlarında büyük bir artış oldu. Ülkemizde de benzin ve mazota peşe peşe zamlar geldi. Araçlarını yerinden oynatmaya korkar olan araç sahipleri son günlerde gelen indirimler ile nispeten rahat bir nefes aldı. 7-8 Eylül'de akaryakıt indirimi haberlerinin ardından benzie indirim yapılıp yapılmayacağı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 7 Eylül (bu akşam) benzine indirim geldi mi? Bu gece benzine indirim var mı? 7-8 Eylül benzine indirim yapılacak mı? soruları vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

7 Eylül (bu akşam) benzine indirim geldi mi?

7 Eylül'de gelen indirim haberleri benzinli araç sahiplerini heyecanlandırdı. Ancak 7 Eylül'de gelen indirim sadece mazot grubunu kapsıyor. 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece mazotun litre satış fiyatına 1 lira 14 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin benzin grubuna yansıması beklenmiyor.

Bu gece benzine indirim var mı?

7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece benzine indirim yapılı yapılmaaycağı merakla araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıta yeni bir indirim kapıda. 8 Eylül'de uygulanacak olan indirim sadece mazot gurububda olacak.

7-8 Eylül benzine indirim yapılacak mı?

Son gelen bilgilere göer 7 Eylül ve 8 Eylül'de benizine indirim beklenmiyor.

Benzin fiyatı 7 Eylül güncel

İstanbul / Avrupa 19,21 TL

İstanbul / Anadolu 19,22 TL

İzmir 19,34 TL

Ankara 19,34 TL

Brent petrol ne kadar?

Brent petrolde düşüş sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yükselişe geşen brent petrol düşüş eğliminde. Dün 95,94 dolara kadar yükselen Brent petrol fiyatı günü 92,83 dolar seviyesinde tamamladı.