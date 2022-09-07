Mazota dev indirim! 7 Eylül Mazota indirim mi geldi? Bu gece mazota (motorin) indirim var mı? 7-8 Eylül mazot ne kadar indirim yapıldı?Araç sahipleri güne akaryakıt indirimi yada zammı var mı? sorusuna yanıt arayarak başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından benzin ve mazot litre satış fiyatları adeta katlanarak artmıştı. Ancak son günlerde gelen indirimler araç sahiplerini sevindirdi. 7 Eylül Çarşamba günü benzin ve mazota indirim haberleri dizel araç sahiplerini heyecanlandırdı. Peki 7 Eylül'de mazota indirim gelecek mi?

Mazota dev indirim! 7 Eylül Mazota indirim mi geldi? Bu gece mazota (motorin) indirim var mı? 7-8 Eylül mazot ne kadar indirim yapıldı? Araç sahipleri güne akaryakıt indirimi yada zammı var mı? sorusuna yanıt arayarak başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından benzin ve mazot litre satış fiyatları adeta katlanarak artmıştı. Ancak son günlerde gelen indirimler araç sahiplerini sevindirdi. 7 Eylül Çarşamba günü benzin ve mazota indirim haberleri dizel araç sahiplerini heyecanlandırdı. Peki 7 Eylül'de mazota indirim gelecek mi?

Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar nedeniyle adeta kontek çeviremez duruma gelmişti. Benzin ve mozot (motorin) litre satış fiyatlarının 30 TL'ye kadar dayandığı dönemden bu yana peş peşe gelen indirimler araç sahiplerini sevindirdi. Son günlerde brent petrolde yaşanan hızlı gerilemeye paralel olarak benzin ve mazotta yeni indirim beklentileri oluştu. 7 Eylül'de gelen habere göre mazota dev bir indirim kapıda.

7 Eylül Mazota indirim mi geldi?

Dizel araç sahiplerini sevindirecek gelişme duyuruldu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre mazota indirim geliyor. 7 Eylül ve 8 Eylül'e gelecek olan indirim ile mazotun litre satış fiyatı 25 TL'ye kadar gerileyecek.

Bu gece mazota (motorin) indirim var mı?

Benzine gelen peş peşe zamların ardından dizel araç sahipleri mazota da indirim bekliyordu. Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından mazot içinde be beklenen indirim duyurusu geldi. NTV'de yer alan habere göre 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece yarısı da 1.14 TL'lik indirim bekleniyor. Toplamda 1 lira 91 kuruşluk indirim araç sahiplerini oldukça sevindirdi.

7-8 Eylül mazot ne kadar indirim yapıldı?

Sekör kaynaklarından alınan son bilgilere göre mazota indirim kapıda. Buna göre mazota ilk etapta 8 Eylül'de gece yarısından itibaren indirim uygulanacak.

Güncel mazot fiyatı 7 Eylül

İstanbul / Avrupa 25,93 TL

İstanbul / Anadolu 25,95 TL

İzmir 26,07 TL

Ankara 26,04 TL