500 TL'lik banknot hangi renk olacak? 500 TL'lik banknotun üzerinde (arkasında) kimin resmi olacak? 500 TL banknot tasarımı nasıl olacak?

500 TL'lik banknot hangi renk olacak? 500 TL'lik banknotun üzerinde kimin resmi olacak? 500 TL banknot tasarımı nasıl olacak? Şenol Babuşçu'nun sosyal medya paylaşımından sonra 500 TL'lik banknotlar için araştırma yapılmaya başlandı. Binlerce retweet alan Babuşçu'nun paylaşımının altına yorum yağdı. Peki ama yeni para tasarımları nasıl olacak? İşte yanıtı...

500 TL'lik banknot hangi renk olacak? 500 TL'lik banknotun üzerinde kimin resmi olacak? 500 TL banknot tasarımı nasıl olacak? Şenol Babuşçu'nun sosyal medya paylaşımından sonra 500 TL'lik banknotlar için araştırma yapılmaya başlandı. Binlerce retweet alan Babuşçu'nun paylaşımının altına yorum yağdı. Peki ama yeni para tasarımları nasıl olacak? İşte yanıtı...

500 TL'lik banknot hangi renk olacak?

Günümüzde her bir banknot için farklı renk tonları kullanılıyor. 500 TL'lik banknotların basılacağı yönünde söylemler ve paylaşımlar yapılsa da henüz net bir açıklama gelmediği için, bütün detaylar belirsizliğini koruyor.

500 TL'lik banknotun üzerinde kimin resmi olacak?

5 TL'lik banknotların kaldırılıp yerine madeni paraların piyasaya sürülmesi iddiası gündemdeki yerini aldı. Dolayısıyla 500 TL üzerine de 5 TL'nin arkasındaki resim Aydın Sayılı'nın taşınacağı söylentiler arasında yerini aldı.

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

500 TL banknot tasarımı nasıl olacak?

500 TL banknotlarının tasarımları konusunda henüz bir paylaşım yapılmadı.

Sahte para nasıl anlaşılır?

Sahte para üzerinde bulunan şeritte banknot değeri ve TL yazısı bulunmayabilir. Paranın üzerinde ışığa tutulduğunda görünen ve farklı desenlerin oluşturduğu hologram şeritler bulunur. Farklı motiflerin görüneceği bu şeritte dikdörtgen bir şekil bulunur. Şekil ışığa tutulduğunda banknotun kaç TL olduğu burada görünür.

Bunların yanı sıra renk tonu ve kalitesi de kendini ele veren özelliklerden biridir.

Kağıt paraların üzerinde hemen sol kısımda bazı şekiller bulunur. Bu şekiller paranın hem ön hem de arka yüzünde bulunur. Işığa tutulduğunda ise bu şekiller birbiri ile birleşir. Sahte paralarda ise bu şekiller bir araya gelmez, ayrık durabilir ya da hiç görünmeyebilir.

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