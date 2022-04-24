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5 TL madeni para mı basılacak? 500 TL banknot mu basılacak? 500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak? Yeni para mı basılacak?
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TIMETURK / EKONOMİ / 5 TL madeni para mı basılacak? 500 TL banknot mu basılacak? 500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak? Yeni para mı basılacak?

5 TL madeni para mı basılacak? 500 TL banknot mu basılacak? 500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak? Yeni para mı basılacak?

5 TL madeni para mı basılacak? 500 TL banknot mu basılacak? Twitterda sabah saatlerinden itibaren '500 TL'lik' başlığı gündemdeki yerini koruyor. Bir tweet sonrasında 500 TL banknot ve 5 TL madeni para basımları yapılacağı konuşuluyor. Peki ama gerçekten yeni para mı basılacak? 500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-24 15:59:38
5 TL madeni para mı basılacak? 500 TL banknot mu basılacak? 500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak? Yeni para mı basılacak?

5 TL madeni para mı basılacak? 500 TL banknot mu basılacak? Twitterda sabah saatlerinden itibaren "500 TL'lik" başlığı gündemdeki yerini koruyor. Bir tweet sonrasında 500 TL banknot ve 5 TL madeni para basımları yapılacağı konuşuluyor. Peki ama gerçekten yeni para mı basılacak? 500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak? İşte detaylar...

500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu resmi Twitter hesabından "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı...." şeklinde bir paylaşım yaptı. Twitter gündemine bomba gibi düşen haberin detayları merak konusu oldu.

500 TL banknot mu basılacak?

Babuşçu'nun iddialarına göre yeni madeni ve banknotlar hayatımıza girecek. Kullanılan 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlara 500 TL yeni banknot eklenecek.

5 TL'lik banknotların kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir açıklama henüz gelmedi.

5 TL madeni para mı basılacak?

Kullanılan en büyük madeni para şu an için 1 TL. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu'nun paylaşımına göre yeni paraların basımından sonra en büyük madeni para 5 TL olacak. .

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