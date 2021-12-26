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5 zincir markete ''zam'' cezası
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TIMETURK / EKONOMİ / 5 zincir markete ''zam'' cezası

5 zincir markete ''zam'' cezası

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bazı ürünlere alış maliyetleri artmamasına rağmen % 20 zam yapan zincir marketlere ceza kesti.

2 Saat Önce
2021-12-26 08:11:47
5 zincir markete ''zam'' cezası

Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, cuma günü toplanarak yapılan denetimler ve vatandaş şikayetlerini masaya yatırdı.

Kurulun marketlere yönelik yaptığı denetimlerde bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen bazı ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.

Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.

Pandemi döneminde artan fiyatları denetim altına almak için Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu önceki gün yılın son değerlendirme toplantısını yaptı.

Toplantıda Kurul tarafından yapılan market denetimleri ve vatandaş şikayetleri masaya yatırılırken, edinilen bilgilere göre vatandaşlar tarafından en çok fahiş fiyat ve stok şikayeti Bursa'dan geldi.

BEYAZ PEYNİRDE SEBEPSİZ ZAM YÜZDE 30'U BULDU

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunan Kurul, 81 ilden gelen şikayetleri inceledi. Bazı marketlerde alış fiyatları ile satış fiyatları arasında yapılan incelemede, yapılan zamların alış fiyatları aynı olmasına rağmen yapıldığı belirlendi.

Kurul, vatandaşların şikayetleri sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyetin artmamasına rağmen marketlerin yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışları yaptığını belirledi.

Bir markette beyaz peynirde maliyet artmamasına rağmen fiyatına yüzde 30 zam yapıldığı tespit edildi.

5 ZİNCİR MARKETE CEZA

Kurul, bu kapsamda maliyeti artmamasına rağmen vatandaşa sattığı ürünlere yüzde 20'yi aşan oranda zam yaptığı tespit edilen A101, Bim, Şok, CarrefourSa ile Metro marketlere idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu haksız fahiş fiyat artışı yapan 5 büyük zincir markete idari para cezası uygulanmasına hükmederken, Kurul'un yönetmeliği kapsamında marketlere 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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