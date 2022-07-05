5 Temmuz mazota zam var mı? Mazota zam mı geldi? Mazotun litresi ne kadar oldu? 6-7 Temmuz mazota zam son dakika!

5 Temmuz mazota zam var mı? Mazota zam mı geldi? Mazotun litresi ne kadar oldu? Dizel araç sahipleri son günlerde mazota zam yapılıp yapılmadığını sıkça araştırıyor. Benzine ve mazota son günlerde peş peşe indirimler yapılmıştı. Akaryakıt sektöründe indirim beklentisi rüzgarı tersine döndü. Son gelen bilgilere göre benzine 7 Temmuz'da zam yapılabileceği belirtiliyor. Dizel araç sahipleri de mazota (motorin) zam olup olmadığını araştırıyor. İşte akaryakıt piyasasında son gelişmeler....

5 Temmuz mazota zam var mı? Mazota zam mı geldi? Mazotun litresi ne kadar oldu? Dizel araç sahipleri son günlerde mazota zam yapılıp yapılmadığını sıkça araştırıyor. Benzine ve mazota son günlerde peş peşe indirimler yapılmıştı. Akaryakıt sektöründe indirim beklentisi rüzgarı tersine döndü. Son gelen bilgilere göre benzine 7 Temmuz'da zam yapılabileceği belirtiliyor. Dizel araç sahipleri de mazota (motorin) zam olup olmadığını araştırıyor. İşte akaryakıt piyasasında son gelişmeler...

Dünya ülkelerinin en önemli gündem maddelerinden biri akaryakıt fiyatalarında yaşanan yükseliş. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile küresel çapta enerji kirizi patlak verdi. Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine uygulanan ambargo ile dünyada enerji ürünlerinin fiyatı adeta uçuşa geçti. Brent petrol fiyatlarında da yaşanan artışa paralel olarak pek çok ülkede akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi. Ülkemizde de benzin ve mazotun fiaytı peş peşe zamlandı. 30 TL seviyesine kadar çıkan benzin ve mazota geçtiğimiz günlerde gelen art arda indirimler vatandaşları sevindirmişti.

5 Temmuz mazota zam var mı?

NTV'de yer alan habere göre benzin fiyatlarında zam bekleniyor. 6 Temmuz Çarşamba gününden itiabren geçerli olması beklenen benzin zammının 96 kuruş olması bekleniyor. Benzine gelmesi beklenen zamlardan sonra mazota zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Mazota zam mı geldi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre mazota (motorin) yakın zamanda zam beklenmiyor. Yurt içi döviz kurları ve yurt dışı brent petrol fiyatları yükseldiği takdirde mazota da zam beklentisi oluşabilir.

Peş peşe indirim yapılmıştı

Son bir kaç gündür benzin ve mazot litre satış fiyatlarına peş peşe indirim yapılmıştı. Benzine 1 Temmuz'da 2 lira 13 kuruş indirim yapılmıltı. Ayrıca otogaza da 1 lira 71 kuruş fiyat indirimi yapıdı. 29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti.

Mazot güncel fiyat 5 Temmuz

İSTANBUL (ANADOLU) 26.68 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA) 26.66 TL/LT

ANKARA 26.77 TL/LT

İZMİR 26.79 TL/LT

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.