İndirimin ardından ZAM! 5 Temmuz benzine zam var mı? 7 Temmuz'da benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapılacak? Mazota da zam var mı? soruları araç sahipleri tarafından her gün sıkça araştırılıyor. Uluslararası enerji piyasasında brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve yurt içinde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt ürünlerine bir zam haberi daha geldi. Araç sahipleri son günlerde gelen peş peşe indirimlerle sevinmişken son zam haberi üzdü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine 7 Temmuz gecesi zam yapılacak. Peki mazota zam var mı?

İndirimin ardından ZAM! 5 Temmuz benzine zam var mı? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapılacak? Mazota da zam var mı? Araç sahipleinin gözü kulağı akaryakır fiyatlarında. Rusya'nın Ukrayna'ya hukuksuz şekilde saldırması ile dünyada enerji krizi de patlak verdi. Rus enerji ürünlerine uygulanan ambargo dünya ülkelerinde akaryakıtın fiyatalrının artmasına neden oldu. Ülkemizde de son zamanlarda akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Mazot ve benzinin litresi 30 TL'ye dayanan ülkemizde sürücüler kontak çevirmeye korkar oldu.

İndirimin ardından ZAM!

Son bir kaç gündür benzin ve mazot litre satış fiyatlarına peş peşe indirim yapılmıştı. Araç sahiplerini mutlu eden indirimlerin ardından zam haberi geldi.

5 Temmuz benzine zam var mı?

5 Temmuz'da benzin ve mazota henüz bir zam görünmüyor. Ancak 7 Temmuz'da ise benzin grubuna zam yapılması bekleniyor.

7 Temmuz'da benzine zam mı geldi?

NTV'de yer alan habere göre; 7 Temmuz Çarşamba gece yarısından itibaren benzine büyül bir zam gelecek. Benzin grubunda geçerli olcak zammın miktarının 96 kuruş olması bekleniyor.

Peş peşe indirim yapılmıştı

Benzine 1 Temmuz'da 2 lira 13 kuruş indirim yapılmıltı. Ayrıca otogaza da 1 lira 71 kuruş fiyat indirimi yapıdı. 29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti.

Güncel benzin fiyatları

İSTANBUL (ANADOLU) 25.19 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA) 25.18 TL/LT

ANKARA 25.3 TL/LT

İZMİR 25.3 TL/LT