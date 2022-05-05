5 Mayıs sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigaralara kaç TL zam yapıldı? Sigara fiyatları ne kadar oldu? soruları sigara tiryakileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda bazı sigara gruplarında fiyat artışları yaşanmıştı. Son gelen duyuruya göre sigaraya bir zam daha geldi. İşte 5 Mayıs 2022'de gelen zamlardan sonra oluşan güncel sigara fiyatları...

5 Mayıs sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigaralara kaç TL zam yapıldı? Sigara fiyatları ne kadar oldu? soruları sigara tiryakileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda bazı sigara gruplarında fiyat artışları yaşanmıştı. Son gelen duyuruya göre sigaraya bir zam daha geldi. İşte 5 Mayıs 2022'de gelen zamlardan sonra oluşan güncel sigara fiyatları...

2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında sigaraya peş peşe zamlar gelmişti. Sigara tiryakileri gelen zamlardan sonra yeni fiyatlara henüz alışamamışken bir zam daha geldi. Sigaraya 5 Mayıs 2022 günü gelen zamlardans sonra artık en ucuz sigara 25,50 TL'den başlıyor.

5 Mayıs sigaraya zam mı geldi?

5 Mayıs 2022'de sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı. 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı. Zam haberinin Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından duyurdu. Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pm grubu sigara zammı 2 TL zam geçişi olmuştur geçmiş olsun." dedi.

Hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

5 Mayısta gelen zamlar Pm grubu sigaralarında geçerli olacak. Son zammın ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 lirayı gördü.

Hangi sigaralara kaç TL zam yapıldı?

Sigra fiyatlarına son zam hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Mart ayında yapılmıştı. Toplamn 6 TL yapılan zammın ardından sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. İşte 5 Mayıs'ta yapılan sigara zamları;

Sigara fiyatları ne kadar oldu?

MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 40,00 TL

MARLBORO EDGE 27,00 TL

MARLBORO EDGE Blue / Sky 27,00 TL

MARLBORO TOUCH Blue / Gray / White 28,00 TL

MARLBORO Red / Touch 29,00 TL

PARLIAMENT 29,50 TL



PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 28,50 TL

MURATTI 27,00 TL

MURATTI BLU 26,00 TL

LARK 26,00 TL

CHESTERFIELD 25,50 TL

L&M 25,50 TL

Sigaraya 3. zam

2022 Ocak'ta sigaralara 4 TL zam gelmişti. Bu zamla en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükselmişti.

Ocaktan sonra bir zam da mart ayında geldi. Martta yapılan zammın ardından en pahalı sigaranın fiyatı 27 TL olmuştu.

Mayıs itibarıyla yapılan son zamla birlikte ise, artık en ucuz sigara 25,50 TL'den başlıyor. En pahalı sigara ise 29,50 TL'ye yükseldi.