4B BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak? Bağkur emeklilerinin maaşları hangi gün verilecek?

4B BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zammı Bağkur emeklilerinin merakla beklediği bir konu oldu. Bayram öncesinde verilmesi beklenen maaşlar, sadece devlet memurları için geçerliydi. Özel firma emeklileri için ödemeler henüz gerçekleştirilmedi. Peki ama kime hangi gün maaş yatırılacak? Bağkur emeklilerinin maaşları hangi gün verilecek? İşte detaylar...