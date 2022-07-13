4B BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak? Bağkur emeklilerinin maaşları hangi gün verilecek?
4B BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zammı Bağkur emeklilerinin merakla beklediği bir konu oldu. Bayram öncesinde verilmesi beklenen maaşlar, sadece devlet memurları için geçerliydi. Özel firma emeklileri için ödemeler henüz gerçekleştirilmedi. Peki ama kime hangi gün maaş yatırılacak? Bağkur emeklilerinin maaşları hangi gün verilecek? İşte detaylar...
2022-07-13 16:30:51
Temmuz zammı Bağkur emeklilerinin merakla beklediği bir konu oldu. Bayram öncesinde verilmesi beklenen maaşlar, sadece devlet memurları için geçerliydi. Özel firma emeklileri için ödemeler henüz gerçekleştirilmedi. Peki ama kime hangi gün maaş yatırılacak? Bağkur emeklilerinin maaşları hangi gün verilecek? İşte detaylar...
4B BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak?
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4B sigorta sistemi nedir?
4b sigorta sistemi BAĞ-KUR olarak bilinen sigortadır. 4b sistemine dahil olanlar, bağımsız olarak çalışan yani kendi mesleğini icra eden kişilerdir.
Kısaca şahıs şirketlerinin, sanatkârların, serbest meslek gruplarının dâhil olduğu grup 4b sistemidir.
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