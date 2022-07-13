4A SSK emekli maaşları hangi tarihte yatacak? 4A SSK emekli maaş günleri | Emekli maaşları hangi gün hesaplara yatırılacak?

4A SSK emekli maaşları hangi tarihte yatacak? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş tarihlerini sizler için derledik. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşları, temmuz zammında hemen hesaplarına yatırılmadı. Peki ama SSK emeklilerinin maaşları neye göre yatırılıyor? Emekli maaşları hangi gün hesaplara yatırılacak? 4A SSK emekli maaş günleri...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş tarihlerini sizler için derledik. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşları, temmuz zammında hemen hesaplarına yatırılmadı. Peki ama SSK emeklilerinin maaşları neye göre yatırılıyor? Emekli maaşları hangi gün hesaplara yatırılacak? 4A SSK emekli maaş günleri...

4A SSK emekli maaşları hangi tarihte yatacak?

4A SSK emeklilerinin maaşları, tahsis numaralarını son rakamlarına göre yatırılıyor. Milyonlarca emekli için belli bir sistem üzerinden hesaplara ödeme gerçekleştiriliyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4A sigortası nedir?

4a olarak adlandırılan sigortanın kapsamını, özel bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilere sağlanan sosyal güvenceler oluşturuyor. Dolayısıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre bir işverene bağlı olarak çalıştırılan işçiler 4a kapsamında yer alıyor.

4A SSK emeklilerinin temmuz maaşı erken mi yatırılacak?

Emekli maaşlarının temmuz zammında erkenden hesaplara geçmesi bekleniyordu. Fakat erken yatan maaşlar özel firmalar için değil, memur maaşları için geçerlidir.