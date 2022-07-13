Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK ve BAĞKUR Temmuz emekli maaşları hangi gün ödenecek?

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz ayında beklenen zamlarla, büyük ölçüde maaşlarda düzelme yaşandı. Merakla beklenen SSK ve BAĞKUR emekli maaşları için tarih araştırması yapılıyor. Peki ama emekli maaşlarında erken ödeme yapıldı mı? SSK ve BAĞKUR Temmuz emekli maaşları hangi gün ödenecek? İşte merak edilen detaylar...