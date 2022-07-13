Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK ve BAĞKUR Temmuz emekli maaşları hangi gün ödenecek?
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz ayında beklenen zamlarla, büyük ölçüde maaşlarda düzelme yaşandı. Merakla beklenen SSK ve BAĞKUR emekli maaşları için tarih araştırması yapılıyor. Peki ama emekli maaşlarında erken ödeme yapıldı mı? SSK ve BAĞKUR Temmuz emekli maaşları hangi gün ödenecek? İşte merak edilen detaylar...
2022-07-13 15:19:17
Temmuz ayında beklenen zamlarla, büyük ölçüde maaşlarda düzelme yaşandı. Merakla beklenen SSK ve BAĞKUR emekli maaşları için tarih araştırması yapılıyor. Peki ama emekli maaşlarında erken ödeme yapıldı mı? SSK ve BAĞKUR Temmuz emekli maaşları hangi gün ödenecek? İşte merak edilen detaylar...
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.
4A emekli maaşı ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B emekli ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
Emekli maaşlarında erken ödeme yapıldı mı?
Emekli maaşlarının ödemeleri hakkında tarih bekleniyordu. Bazı emekli maaşlarının ödendiğini öğrenen emekliler, nedenini merak ediyor. Erken ödenen maaşlar, emekli devlet memurlarının maaşlarıydı.
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