3600 ek gösterge maaşı artırır mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı ne kadar artar? sorusu şu sıralar oldukça fazla soruluyor. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergelere çevrilmiş durumda. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtiliyor. 3600 ek gösterge ile memurların özlük hakları, emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında artış yaşanacak. Peki öğretmen maaşında 3600 ek gösterge ile kaç TL artış olacak? 3600 ek gösterge ile öğretmen-polis maaşı zamlanacak mı?

2021 yılının sonlarına doğru milyonlarca kişi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Bir yandan asgari ücret pazarlığı bir yandan memurlara ek zam düzenlemesi bir yandan da 3600 dzüenlemesi derken ekonomi gündemi oldukça yoğun geçiyor. Milyonlarca çalışan yeni yılda maaşlarını zamlı olarak alacak ve yeni yılda ek göstergelerde düzenlemeye gidilecek. Yıllardır 3600 ek göstergelerin verilmesini bekleyen memurlar hükümetten gelen açıklama ile sevindi. 3600 ek gösterge maaşı artırır mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı ne kadar artar? sorusu milyonlarca memur tarafından soruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından memurlar 3600 ek gösterge ile maaşlarına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Öğretmenler de 3600 ek gösterge maaş zammının kaç TL olacağını merak ediyor.

3600 ek gösterge maaşı artırır mı?

3600 ek gösterge konusu memurların en çok istediği düzenlemelerin başında geliyordu. Nihayet 3600 ek göstergerlerde bir yola girildi. Yakında yasalaşması beklenen konunun memur maaşlarına nasıl etki edeceği de merak ediliyordu. Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan yazısında 3600 ek göstergelerin maaşlara etkisini açıkladı. Doğan yazısında şunları belirtti; "3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Bu da maaşlarda aylık 90 lira ile 120 lira arasında bir artış anlamına geliyor. Örneğin, 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 110 lira artacak. 3600 ek gösterge emeklilerde ise aylık 760 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak. Eğer 30 yıllık bir hizmeti varsa emekli ikramiyesinde 24 bin liraya yakın bir artış olacak."

3600 ek gösterge öğretmen maaşı ne kadar artar?

3600 ek gösterge ile öğretmen maşlarına 100 lira ile 120 lira arasında bir artış olması bekleniyor. Ancak 3600 ek göstergenin emeklilik ikramiyesi konusunda kazandırdığı kat kat daha fazla olacaktır. Memurların emekli ikramiyesi ve emekli maaşı 3600 ek gösterge ile ciddi oranda artacaktır.

3600 ek gösterge emekli öğretmen ikramiyesini ne kadar artırır?

3600 ek gösterge ile ortalama bir emekli memur maaşının yaklaşık olarak 1000 TL artması bekleniyor. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce Meclis'e göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, '2022 yılında uygulamaya sokacağız' diye imzaladık. Meclis'e geldiği zamanda Meclis'in gereğini yapacağına inancımız tamdır" dedi.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

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