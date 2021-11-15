Ekonomi yazarı İsa Karakaş, 3600 Ek Gösterge duyurusunun ardından tüm kamu çalışanlarındaki beklenti ve taleplerin arttığına dikkat çekti

Karakaş'ın “3600 Ek Gösterge tüm kamu çalışanlarını derinden etkileyecek!” başlıklı yazısında konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Ek Gösterge Sistemi, memurların hem çalışırken aldıkları maaşta hem de emekliliklerinde maaşın ve özellikle de emeklilik ikramiyesinin miktarının belirlenmesinde önemli bir unsurdur.

EK GÖSTERGE TALEBİ ARTTI!

Sadece polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge vaadi, diğer memur ve kamu görevlilerinin de bu yönde taleplerinin artmasına yol açtı.

Gazetemize ve sosyal medya hesaplarımıza gelen iletilerden çok sayıda başta uzman onbaşı ve uzman çavuş olarak istihdam edilen uzman erbaşlar olmak üzere kamuda çalışan avukatlar, yerel denetim elemanları, ceza infaz ve koruma memurları, kamuda görev yapan şefler, müdür yardımcıları… ve diğer kamu görevlileri de ek gösterge düzenlenmesinden faydalanmayı talep etmekte oldukları anlaşılmaktadır.

Diğer yönden 3600 Ek Gösterge verilecek olan dört meslek grubunun göstergeleri başta yönetici ve üst yöneticiler ile kariyer meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerini geçmesi, yaklaşması ya da aradaki makasın azalması ayrı bir sorun teşkil etmektedir.

Asgari ücretten sonra 3600 Ek Gösterge çözüme kavuşacak!

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarını da bu sözleşme döneminde tamamlayacaklarını tüm kamuoyuna ilan etmiştir. Bu kapsamda çalışmalar son sürat devam etmektedir.

Çalışma hayatına ilişkin yapılmakta olan düzenlemelere ilişkin takvimde ilk sırayı bu yılın sonuna doğru açıklanacak olan 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları yer almaktadır. Akabinde 3600 Ek Gösterge çalışmalarının tamamen şekillenmesinin neticelendirilmesi ve tüm topluma açıklanması beklenmektedir.

EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili medyada yer alan çok sayıda senaryonun aksine henüz bir gündem bulunmadığı anlaşılmaktadır. Devlet Memurları Kanunundaki denge gözetilmeli!

Devlet Memurları Kanunu'nda memurların hizmet sınıfları, unvanları, aylık dereceleri, hiyerarşik yapı dikkate alınarak özlük haklarını belirleyen bir denge bulunmaktadır.

3600 Ek Gösterge çalışmalarında bu dengenin korunması, anılan kanuna hâkim olan “sınıflandırma”, “liyakat” ve “kariyer” temel ilkelerinin gözetilmesi, sadece nicelik değil, tüm memurların kadro unvanları dikkate alınarak, standardize biçimde değil; yürütülen görevin özellikleri, görev yapan memurun sevk ve idare ettiği personel sayısı, kullandığı kamu kaynağı vb. unsurlar dikkate alınarak belirlenmelidir...

Diğer yandan meseleye sadece ek gösterge açısından bakılmamalıdır. Özellikle kamu personelinin verimliliğinin artırılması, kamu personel yönetiminin stratejik insan kaynakları yönetimi esasları çerçevesinde yeniden şekillendirilmesi ve bu çerçevede kurumların insan kaynakları birimlerinin güçlendirilmesi ve insan kaynakları ile ilgili personele yeni yetkinlikler kazandırılması (ödül ve ceza sisteminin daha verimli kullanılması…) açısından da ele alınmalıdır.

Velhasılıkelam 3600 Ek Gösterge meselesinde; açıkladığımız hususlar dikkate alınıp bilimsel analizler yapılarak objektif kriterler oluşturulmadan sadece vadedilen dört meslek grubuna verilmesi diğer tüm kamu personelini ve kamu hizmetlerini derinden etkileyecektir…

Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.