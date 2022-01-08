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TIMETURK / EKONOMİ / 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme!

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme!

3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler kamu personeli tarafından merakla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. 3600 ek göstergenin sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın mayıs ayında TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

28 Dakika Önce
2022-01-08 09:21:28
3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme!

3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir son dakika haberi daha geldi. Memurların merakla beklediği 3600 ek göstergede yeni bir çalışma yapıldığı ve mayıs ayında TBMM'ye taşınmasının planlandığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.

Alternatifler arasında öne çıkan bu çalışmaya göre tüm kamu personeli için 3600 gösterge verilecek.

9 BİN 600'E KADAR ÇIKABİLECEK

3600 gösterge ile birlikte memurlar ve daire başkanlarının maaşları eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve üstündeki görevlerin göstergeleri ise makama göre kademeli olarak artarak 9 bin 600'e kadar çıkacak.

Örneğin; Memura 3600 veriliyorsa daire başkanının ek göstergesi 4 bin 200'e çıkarılacak. Genel müdürden en üst düzey devlet memuruna kadar bir piramit oluşturulacak.

Yapılacak düzenleme ile devlet kurumlarına göre bürokraside ortaya çıkan farklılıkların yanı sıra asker-sivil bürokrasi arasındaki ayrıma da son verilmesi planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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