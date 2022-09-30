30 Eylül brent petrol ne kadar? Brent petrol düştü mü, yükseldi mi? Benzin-motorin indirim var mı? Araç sahipleri son zamanlarda benzin ve motorine indirim gelmesini bekliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada artan brent petrol fiyatları son bir kaç haftada düşüş gösterdi. 30 Eylül'de benzin ve mazota indirim bekleyen araç sahipleri brent petrol ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 eylül brent petrolde yaşanan son gelişmeler.

30 Eylül brent petrol ne kadar? Brent petrol düştü mü, yükseldi mi? Benzin-motorin indirim var mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça soruluyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışmasıyla başlayan enerji krizi zirve noktasından geri döndü. Rusya'nın saldırısı sornası dünya piyasalarında brent petrol 138 dolar seviyesine kadar çıktı. Petrol üretiminin artması ve resesyon riskleri ile birlikte dünya genelinde brent petrol fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandı.

30 Eylül brent petrol ne kadar?

30 Eylül'e brent petrol fiyatları nispeten biraz yükselerek başladı. Dün uluslararası piyasada brent petrol fiyatları 88,74 dolara kadar çıktı ancak gün sonunda 87,18 dolar seviyesine indi. 30 Eylül'de brent opetrol fiyatları yatay bir seyir izliyor. Berent petrol varil fiyatı 30 Eylül sabahı saat 09.30 itibarıyla 87,25 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolde de bir miktar düşüş yaşandı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün 81,19 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol düştü mü, yükseldi mi?

Brent perdol fiyatlarında son haftalarda düşüş eğilimi devam ediyor. 30 Eylül'de brent petrol yatay vir seyir izliyor. Brent petrol varil fiyatı 30 Eylül'de 87-88 dolar seviyelerinde şlem görüyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve artışlar araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Benzin ve motorine zam yada indirimi brfent petrol fiyatları beliriliyor.

Benzin-motorin indirim var mı?

Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna topranlarına saldırması dünya genelinde büyük bir enerji krizinin patlak vermesine neden oldu. Rusya'ya enerji ve finans alanında darbe vurmak isteyen batı ülkeleri peş peşe yaptırımları hayata geçirirken petrol fiaytları da adeta uçuşa geçti. Dünya genelinde petrol fiyatları savaşın etkisiyle 130 dolar seviyelerini geçti. 30 Eylül 2022 tarihinde ise brent petrol fiyatları 87 dolar seviyesinde. Araç sahipleri benzin ve motorine (mazot) indirim bekliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve mazota yakın zamanda indirim gelebilir.

Brent petrol nedir?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

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