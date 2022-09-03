3 lira 92 kuruş indirim | 3 Eylül benzine indirim mi geldi? Benzin ve mazot ne kadar oldu? 4 Eylül bu gece mazota benzine indirim var mı?

3 Eylül benzine indirim mi geldi? Benzin ve mazot ne kadar oldu? 4 Eylül bu gece mazota benzine indirim var mı? soruları araç sahipleri tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Brent petrolde yaşanan fiyat düşüşleri benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturdu. Beklenen büyük indirim nihayet 3 Eylül'de pompaya yansıdı. 3 Eylül'de benzin ve mazota gelen indirimler toplam 3 lira 92 kuruş oldu.

3 Eylül benzine indirim mi geldi? Benzin ve mazot ne kadar oldu? 4 Eylül bu gece mazota benzine indirim var mı? soruları araç sahipleri tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Brent petrolde yaşanan fiyat düşüşleri benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturdu. Beklenen büyük indirim nihayet 3 Eylül'de pompaya yansıdı. 3 Eylül'de benzin ve mazota gelen indirimler toplam 3 lira 92 kuruş oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya genelinde enerji alanında büyük kriz patlak verdi. Rus petrol ve nerji ürünlerine uygulanan ambargo nedeniyle dünya genelinde akaryakıt fiyatları katlanarak arttı. Ülkemizde de benzin ve mazot (motorin) litre satış fiyatlarında zam üstüne zam geldi. Ancak son haftalarda akaryakıtta indirim beklentisi araç sahiplerini sevindirdi.

3 Eylül benzine indirim mi geldi?

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

3 lira 92 kuruş indirim

2 Eylül Cuma'yı 3 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece gelen akaryakıt indirimi toplamda 3 lira 92 kuruş oldu. Benzine gelen indirim ile benzinin litre satış fiaytı 18 TL'ye kadar düştü.

Benzin ve mazot ne kadar oldu?

Gelen son indirimle birlikte mazotun litre satış fiyatı uzun aradan sonra 24.50 TL seviyesine geriledi. Benzin ize 18.68 TL seviyesine kadar düştü.

3 Eylül benzin fiyatı (Güncel)

İSTANBUL (ANADOLU) 18.68 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA) 18.67 TL/LT

ANKARA 18.8 TL/LT

İZMİR 18.8 TL/LT

3 Eylül mazot fiyatı (Güncel)

İSTANBUL (ANADOLU) 24.54 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA) 24.52 TL/LT

ANKARA 24.63 TL/LT

İZMİR 24.67 TL/LT