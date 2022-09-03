3 Eylül Mazot indirim | Benzin ve mazota indirim mi geldi? 3 Eylül mazota indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından adeta kontak çeviremez duruma gelmişti. Ancak son haftalarda brent petrolde yaşanan düşüş nedeniyle benzin ve mazota indirim beklentisi oluştu. 3 Eylül'de benzine ve mazota (motorin) büyük bir indirim geldi. Toplam 3 lira 92 kuruş indirim araç sahiplerini sevindirdi.

3 Eylül Mazot indirim | Benzin ve mazota indirim mi geldi? 3 Eylül mazota indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından adeta kontak çeviremez duruma gelmişti. Ancak son haftalarda brent petrolde yaşanan düşüş nedeniyle benzin ve mazota indirim beklentisi oluştu. 3 Eylül'de benzine ve mazota (motorin) büyük bir indirim geldi. Toplam 3 lira 92 kuruş indirim araç sahiplerini sevindirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla başlayan jeopolitik riskler beraberinde petrol fiyatlarının da artmasına neden oldu. Dünya genelinde brent petrolde yaşanan fiyat artışları akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıdı. Ülkemizde de 30 TL'ye kadar çıkan akaryakıt fiyatları nedeniyle araç sahipleri oldukça zor günler yaşadı. Ancak son günlerde brent petrolde aşağı doğru bir seyir başladı. Buna paralel olarak da benzin ve mazota peş peşe indirimler geldi.

3 Eylül'de Mazota indirim var mı?

Akaryakıt sektöre temsilcileri brent petrolde yaşanan gerilemeye bağlı olarak benzin ve mazotta indirim beklendiğini açıklamıştı. Beklenen indirim 3 Eylül'de pompa satış fiyatına yansıdı. 3 Eylül'de motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve mazota indirim mi geldi?

3 Eylül'de mazota gelen indirimle birlikte benzine de indirim yapıldı. 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş indirim yapıldı. Böylece benzinin litre satış fiyatı 18 TL seviyesine kadar yaklaştı.

Brent petrol ne kadar?

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 91 dolar seviyelerine kadar düştü. Brent petrol 94 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

3 Eylül benzin fiyatı

İstanbul Avrupa 18.66 TL/LT

İstanbul Anadolu 18.67 TL/LT

Ankara: 18.79 TL/LT

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

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