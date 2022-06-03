DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,5073 ₺

EURO

17,7543 ₺

ALTIN

990,52 ₺

BİST

2.603,84 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / 3 Haziran altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar yükseldi? Gram altın ve çeyrek bugün ne kadar?

3 Haziran altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar yükseldi? Gram altın ve çeyrek bugün ne kadar?

3 Haziran altın fiyatları | Altın fiyatları bir hafta içerisinde büyük bir ivme kazandı. Günden güne çift basamaklı sayılarla artan altın fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik. Peki gram altın, tam altın ve çeyrek altınkapalıçarşıda ne kadar? İşte Son dakika altın fiyatları listesi...

3 Saat Önce
2022-06-03 10:45:24
3 Haziran altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar yükseldi? Gram altın ve çeyrek bugün ne kadar?

Altın fiyatları bir hafta içerisinde büyük bir ivme kazandı. Günden güne çift basamaklı sayılarla artan altın fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik. Peki gram altın, tam altın ve çeyrek altınkapalıçarşıda ne kadar? İşte Son dakika altın fiyatları listesi...

Altın ne kadar yükseldi?

Dünkü altın fiyatlarına göre bugün altın fiyatları 10 TL civarında arttı. Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki haber ile karşılaşma yapabilirsiniz.

2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları listesi
İLİŞKİLİ HABER2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları listesi

3 Haziran altın fiyatları

Gram altın

  • Alış fiyatı: 989,30 TL
  • Satış fiyatı: 989,49 TL

22 ayar bilezik gramı

  • Alış fiyatı: 899,64 TL
  • Satış fiyatı: 905,77 TL

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 6.425,00 TL
  • Satış fiyatı: 6.480,00 TL

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 3.217,00 TL
  • Satış fiyatı: 3.252,00 TL

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.609,00 TL
  • Satış fiyatı: 1.625,00 TL

Reşat altın

  • Alış fiyatı: 6.457,47 TL
  • Satış fiyatı: 6.512,95 TL

18 ayar altın

  • Alış fiyatı: 722,19 TL
  • Satış fiyatı: 722,33 TL

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş