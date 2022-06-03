3 Haziran altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar yükseldi? Gram altın ve çeyrek bugün ne kadar?

3 Haziran altın fiyatları | Altın fiyatları bir hafta içerisinde büyük bir ivme kazandı. Günden güne çift basamaklı sayılarla artan altın fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik. Peki gram altın, tam altın ve çeyrek altınkapalıçarşıda ne kadar? İşte Son dakika altın fiyatları listesi...

Altın fiyatları bir hafta içerisinde büyük bir ivme kazandı. Günden güne çift basamaklı sayılarla artan altın fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik. Peki gram altın, tam altın ve çeyrek altınkapalıçarşıda ne kadar? İşte Son dakika altın fiyatları listesi...

Altın ne kadar yükseldi?

Dünkü altın fiyatlarına göre bugün altın fiyatları 10 TL civarında arttı. Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki haber ile karşılaşma yapabilirsiniz.

3 Haziran altın fiyatları

Gram altın

Alış fiyatı: 989,30 TL

Satış fiyatı: 989,49 TL

22 ayar bilezik gramı

Alış fiyatı: 899,64 TL

Satış fiyatı: 905,77 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 6.425,00 TL

Satış fiyatı: 6.480,00 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 3.217,00 TL

Satış fiyatı: 3.252,00 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 1.609,00 TL

Satış fiyatı: 1.625,00 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 6.457,47 TL

Satış fiyatı: 6.512,95 TL

18 ayar altın

Alış fiyatı: 722,19 TL

Satış fiyatı: 722,33 TL

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