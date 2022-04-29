29 Nisan mazot zam | Mazota zam var mı? Mazota (motorin) zam mı geldi? Mazotun litresi ne kadar, kaç TL? (Güncel) Brent petrol fiyatlarında yeninden yukarı yönlü hareketin başlaması araç sahiplerini endişelendirdi. Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile enerji krizi patlak vermişti. Brent petrol fiyatları 130 doları geçmiş ve bu durum pek çok ülkede akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. 29 Nisan'da çıkan iddiaya göre benzine yeni bir zam kapıda. Peki motorine de zam gelir mi?

29 Nisan mazot zam | Mazota zam var mı? Mazota (motorin) zam mı geldi? Mazotun litresi ne kadar, kaç TL? (Güncel) Brent petrol fiyatlarında yeninden yukarı yönlü hareketin başlaması araç sahiplerini endişelendirdi. Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile enerji krizi patlak vermişti. Brent petrol fiyatları 130 doları geçmiş ve bu durum pek çok ülkede akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. 29 Nisan'da çıkan iddiaya göre benzine yeni bir zam kapıda. Peki motorine de zam gelir mi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya enerji piyasası adeta büyük bir kriz yaşadı. Rusya'ya peş pşe yaptırım uygulayan ülkeler enerji ambargosu da başlattı. Bu dönemde brent petrol fiyatları rekor seviyeye çıktı. Petrolü yurt dışından dövizle alan ülkelerde ise artaan fiyatlardan sonra akaryakıt ürünlerine zam kaçınılmaz oldu. Ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi. Brent petrol fiyatları geriledği zaman ise akaryakıta indirim yansıdı.

29 Nisan mazota zam var mı?

29 Nisan'da benzin grubuna zam geleceği iddiaları araç sahiplerini üzdü. Brent petrol fiyatlarında yeniden yaşanan artış akaryakıt ürünlerine yeni zam olasılığını ortaya çıkardı. İddialara göre benzin grubuna 29 Nisan'da zam bekleniyor. Motorin (mazot) grubuna ise şimdilik zam görülmüyor.

Mazota (motorin) zam mı geldi?

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor. Zam sadece benzin grubu için geçerli olacak.Mazota ise henüz zam beklenmiyor. Brent petrol piyasasında yükseliş devam ederse brent petrole de zam gelebilir.

Mazot litre satış fiyatı ne kadar? (Güncel)

İstanbul mazot litre satış fiyatı: 22.01 TL

Ankara mazot litre satış fiyatı: 22.1 TL

İzmir mazot litre satış fiyatı: 22.1 TL

Brent petrol nedir?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü.

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.