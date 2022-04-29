Benzin zam 29 Nisan Cuma | Benzine zam mı geldi? 29 Nisan mazota zam geldi mi? Mazot (motorin) zam gelecek mi? soruları milyonlarca araç sahibi tarafından 30 Nisan Cumartesi günü sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyadaki enerji piyasası adeta alt üst oldu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş nedeniyle ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzin ve mazota indirim gelmişti. Ancak son gelen haberler araç sahiplerini üzecek. Peki 30 Nisan Cumartesi günün benzin ve mazot zamlanacak mı?

Benzin zam 29 Nisan Cuma | Benzine zam mı geldi? 29 Nisan mazota zam geldi mi? Mazot (motorin) zam gelecek mi? soruları milyonlarca araç sahibi tarafından 30 Nisan Cumartesi günü sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyadaki enerji piyasası adeta alt üst oldu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş nedeniyle ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzin ve mazota indirim gelmişti. Ancak son gelen haberler araç sahiplerini üzecek. Peki 30 Nisan Cumartesi günün benzin ve mazot zamlanacak mı?

Rusya uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna'yı işgale kalkıştı. Bu işgal girişimine batı yaptırımlarla karşılık verdi. ABD ve AB başta olmak üzere pek çok ülke Rusya'ya mali ve enerji alanında yaptırım uygulama kararı aldı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji piyasası da kriz yaşadı. Savaş döneminde brent petrol fiyatları 130 dolar seviyesini geçti. Durum böyle olunca petrolü y urt dışından dövizle alan ülkelerde akaryakıt ürünlerine zam gelmesi kaçınılmaz oldu. Ülkemizde de benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti.

Benzine zam mı geldi? 29 Nisan

30 Nisan cuma günü araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Bretn petrol fiyatlarında yaşanan yeni artışlar benzine zam olarak yansıması bekleniyor. Benzine 29 Nisan gece 12'den sonra yani 31 Nisan Cumaretesi günü geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Benzine ne kadar zam gelecek?

Benzinin litre satış fiyatına1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor.

29 Nisan mazota zam geldi mi?

Mazot (motorin) grubuna ise 30 Nisan'da bir zam beklenmiyor. Zam sadece benzin grubu için geçerli olacak.

Brent petrol ne kadar?

29 Nisan'da brent petrol fiyatları 107 dolar civarında. Brent petrol 100 doların altına düşmesiyle akaryakıt ürünlerine indirim gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşında belirsizliğin bir kez daha artması brent petrol fiyatlarını yükseltti.

Mazot ne kadar?

İstanbul mazot litre satış fiyatı: 22.01 TL

Ankara mazot litre satış fiyatı: 22.1 TL

İzmir mazot litre satış fiyatı: 22.1 TL

Benzin ne kadar?

İstanbul benzin litre satış fiyatı: 19 TL TL

Ankara benzin litre satış fiyatı: 19.11 TL

İzmir benzin litre satış fiyatı: 19.11 TL