27 Eylül mazot indirim | Bu gece mazota indirim var mı? 27-28 Eylül mazota (motorin) indirim mi geldi? Mazot ne kadar oldu? Dizel araç sahipleri son günlerde gelen indirimler ile nispeten rahat bir nefes aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla brent petrol fiyatları son rekor üstüne rekor kırmıştı. Ancak son günlerde uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan gerileme benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturdu. Dizel araç sahipleri 27 Eylül Salı ve 28 Eylül Çarşamba günü mazota (motorin) indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

27 Eylül mazot indirim | Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine dünya genelinde brent petrol fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. 138 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatları nedeniyle dünya genelinde benzin ve maotun litre satış fiyatlarına peş peşe zamlar geldi. Ülkemizde de benzin ve motorin litre satış fiyatları son zamlarla birlikte 30 TL'ye kadar dayanmıştı. Ancak brent petrol fiyatlarının düşmesiyle benzine ve mazota da indirimler perş peşe geldi. 27 Eylül'de brent petrolde yaşanan düşüşün sürmesi ile araç sahipleri indirim konusunda umutlandı. Bu gece mazota indirim var mı? 27-28 Eylül mazota (motorin) indirim mi geldi? Mazot ne kadar oldu? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte 27 Eylül mazot indirimine dair detaylar...

27 Eylül mazot indirim

Brent petrolde son 9 ayın dibi görüldü. Son yaşanan gelişmelerin ışığında araç sahipleri benzine ve mazota indirim beklemeye başladı. Brent petrol 27 Eylül'de 82 dolar seviyesine kadar geriledi. Durum böyle olunca mazota indirim yapılıp yapılmayacağı sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. 27 Eylül'de mazota indirim konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu gece mazota indirim var mı?

Rusya-Ukrayna savaşı ile brent petrol 130 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Son zamanlarda ise brent petrolde düşüş yaşanıyor. Son 9 ayın en düşük seviyesine gelen brent petrol araç sahipleriende benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturdu. 27 Eylül'de benzin ve motorine indirim yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Brent petrolde yaşanan gerileme benzin ve mazota (motorin) indirim beklentisi oluşturuyor. Gelen son iddialara göre akaryakot fiyatlarına 5 TL'den fazla indirim bekleniyor. Ancak 27 Eylül'de mazota indirim konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

27-28 Eylül mazota (motorin) indirim mi geldi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan enerji krizi şimdilik atlatılmış gibi görünüyor. Rusya'nın petrol ve doğalgaz ürünlerine uygulanan ambargo sonrası uluslararası piyasada brent petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Ülkemizde de brent petrol fiyatlarında yaanan artışa paralel olarak benzin ve mazota peş peşe zamlar geldi. 30 TL seviyesine kadar çıkan benzin ve mazot litre fiyatları son gelen indirimlerle birlikte düştü. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzin ve mazota indirim beklentisi de ortaya çıkıyor. 27 Eylül Salı'yı 28 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece benzin ve mazota indirim gelip gelmeyeceği araç sahipleri tarafından merakla bekleniyor.

Mazot ne kadar oldu?

İstanbul / Avrupa 23,06 TL (Güncel)

İstanbul / Anadolu 23,08 TL (Güncel)

Ankara 23,17 TL (Güncel)

İzmir 23,21 TL (Güncel)

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Brent petrol ne kadar? 27 Eylül

Brent petrolde düşüş sürüyor. Araç sahiplerini heyecanlandıran brent petrol fiyatları 27 Eylül'de uluslararası piyasalarda 83,95 dolardan işlem görüyor.