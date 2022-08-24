Dizel araç sahipleri üzüldü! Mazota zam mı geldi? 24 Ağustos mazota zam var mı? Mazota ne kadar zam yapıldı? Bu gece zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşında uluslararası piyasada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Bu durum petrolü ithal eden ülkelerde akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmasına neden oldu. Ülkemizde de bu nedenle benzin ve mazot litre satış fiyatları oldukça artmıştı. Ancak son haftalarda yapılan indirimler vatandaşları sevindirdi. 24 Ağustos Çarşamba günü gelen zam beklentisi haberi ise dizel araç sahiplerini üzdü.

Dizel araç sahipleri üzüldü! Mazota zam mı geldi? 24 Ağustos mazota zam var mı? Mazota ne kadar zam yapıldı? Bu gece zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşında uluslararası piyasada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Bu durum petrolü ithal eden ülkelerde akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmasına neden oldu. Ülkemizde de bu nedenle benzin ve mazot litre satış fiyatları oldukça artmıştı. Ancak son haftalarda yapılan indirimler vatandaşları sevindirdi. 24 Ağustos Çarşamba günü gelen zam beklentisi haberi ise dizel araç sahiplerini üzdü.

Araç sahipleri son zamanlarda güne akaryakıtlara zam ve indirim yapılıp yapılmayacağını araştırarak başlıyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamdan etkilenmemek ve indirimli akaryaıt almak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünyada yaşanan enerji krizi akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Ancak son zamanlarda dünyada brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeye paralel olarak ülkemizde de benzin ve mazot (motorin) litre fiyatı oldukça gerilemişti. İndirimler ile sevinen araç sahipleri 24 Ağustos'ta gelen bir iddia ile üzüldü.

Mazota zam mı geldi?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 24 Ağustos gece yarısından itibaren mazota zam beklentisi oluştu. Küresel enerji piyasasında brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket nedeniyle mazota zam gelebileceği belirtildi.

24 Ağustos mazota zam var mı?

24 Ağustos Çarşamba'yı 25 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece mazotun litre satış fiyatına zam yapılması bekleniyor. Ancak zammın kesin olarak yapılıp yapılmayacağı ise belli değil..

Mazota ne kadar zam gelecek?

24-25 Ağustos tarihkerinde mazotun litre satış fiyatına 95 kuruş zam yapılması bekleniyor.

24 Ağustıs mazot fiyatları (GÜNCEL)

İstanbul / Avrupa 25,01 TL

İstanbul / Anadolu 25,03 TL

Ankara 25,13 TL

İzmir 25,15 TL

24 Ağustıs benzin fiyatları (GÜNCEL)

Ankara 21,26 TL

İstanbul / Avrupa 21,14 TL

İstanbul / Anadolu 21,15 TL

İzmir 21,26 TL