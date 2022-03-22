23 Mart benzin ve mazota zam mı yapıldı? Mazota ne kadar oldu? Mazota (Motorin) ne kadar zam geldi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra uluslararası piyasada hızla artışa geçen brent petrol nedeniyle yurt içinde benzin ve motoin grubu ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinden olumlu sinyallerin gelmesi ile düşüşe geçen brent petrol yurt içinde de benzin ve motorin litre satış fiyatlarında üst üste indirim gelmişti. Ancak son günlerde brent petrolde yeniden bir yükseliş yaşanıyor. Bu yükselişe paralel olarak 23 Mart'ta benzin ve mazota yeni zam geleceği açıklandı.

23 Mart benzin ve mazota zam mı yapıldı? Mazota ne kadar oldu? Mazota (Motorin) ne kadar zam geldi? Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yansıması en çok da enerji alanında kendini gösterdi. Rusya'ya uygulanan ambargo ve yaptırımlar nedeniyle baskı altında olan brent petrol son günlerdeki düşüşünü durdurdu ve yeniden yükselişe geçti. ABD'nin ardından AB'nin de Rusya'ya yönelik petrol ambargosnun görüşmeye başladığı iddiaları üzerine brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu durum yurt içinde benzin ve motorin litre satış fiyatlarına zam yapılmasına neden oldu.

23 Mart benzin ve mazota zam mı yapıldı?

Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve mazota bir zam daha geliyor. 22 Mart gece yarısından yani 23 Mart itibari ile zam geçerli olacak.

Mazota (Motorin) ne kadar zam geldi? 23 Mart Çarşamba

Mazota 23 Mart'ta 1 lira 62 kuruş zam yapılacak.

Benzinin litre satış fiyatına 23 Mart'tan itibaren 1 lira 60 kuruş zam gelecek.

Mazot litresi ne kadar oldu?

Son gelen zamlardan sonra mazotun litre satış fiyatı yeniden 22 lira seviyesini aşacak. Benzin ise 20 TL'ye dayanacak. İstanbul'da benzin 9,70 TL, Ankara'da 19,80 TL'ye, İzmir'de 19,82 TL'ye çıkacak.

Mazot ise İstanbul'da 22,25 TL, Ankara'da ve İzmir'de 22,36 TL'ye yükselecek.

Brent petrol yeniden yükselişte

Brent petrol Rusya-Ukrayna savaşının amborgo endişelerini artırması ile yeniden yükselişe geçti.

Dün 116,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,91 artışla 118,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 112,94 dolardan alıcı buldu. Petrol piyasasında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu değerlendirdiği haberleriyle fiyatlarda yükseliş kaydedildi.