22 Ağustos mazota zam var mı? Mazota zam mı geldi? Bu gece mazota (motorin) zam yapılacak mı? 22-23 Ağustos güncel akaryakıt zammı! Araç sahipleri son günlerde gelen peş peşe akaryakıt indirimleri ile bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Uluslararası piyasada brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel olarak yapılan bu indirimlerin ardından bu kez de zam haberleri gündeme geldi. Araç sahipleri güne benzin ve mazot (motorin) litre satış fiyatlarında indirim yada zam haberlerini takip ederek başlıyor. Son gelen bilgilere göre akaryakıta 22 Ağustos'ta bir zam daha gelebilir. Peki mazota zam var mı?

22 Ağustos mazota zam var mı? Mazota zam mı geldi? Bu gece mazota (motorin) zam yapılacak mı? 22-23 Ağustos güncel akaryakıt zammı! Araç sahipleri son günlerde gelen peş peşe akaryakıt indirimleri ile bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Uluslararası piyasada brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel olarak yapılan bu indirimlerin ardından bu kez de zam haberleri gündeme geldi. Araç sahipleri güne benzin ve mazot (motorin) litre satış fiyatlarında indirim yada zam haberlerini takip ederek başlıyor. Son gelen bilgilere göre akaryakıta 22 Ağustos'ta bir zam daha gelebilir. Peki mazota zam var mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya genelinde bir enerji krizi patlak verdi. Rus petrol ve doğalgaz ürünleri başta olmak üzere gelen yaptırımlar dünyada enerji fiyatlarının fırlamasına neden oldu. 22 Ağustos'ta araç sahiplerini endişelendiren yeni bir gelişme ortaya çıktı.

22 Ağustos mazota zam var mı?

Araç sahipler her gün benzin ve mazota zam yada indirim yapılıp yapılmayacağı gelişmelerini takip ediyor. Son zamanlarda benzin ve mazota gelen indirimler vatandaşları sevindirmişti. Ancak son günlerde yeniden bir zam furyası başladı. Gelen son bilgilere göre benzin grubunda 22 Ağustos gecesi yani 23 Ağustos'ta yeni bir zam bekleniyor. 81 kuruş olması beklenen benzin zammının mazot grubuna yansıması beklenmiyor.

Mazota zam mı geldi?

22 Ağustos'ta benzine 81 kuruş yeni bir zam bekleniyor. Mazot grubunda ise henüz zam beklenmiyor. Brent petrolde yaşanan yukarı yönlü hareket ve döviz kurlarındaki dalgalanma ile mazota ileleryen günlerde zam gelebilir.

Bu gece mazota (motorin) zam yapılacak mı?

Brent petrol fiyatları son günlerde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yaşanan gelişmelerden sonra yurt içinde de benzin ve mazota yeni zamlar geldi. Benzine 23 Ağustos'ta geçerli olmak üzere 81 kuruş zam bekleniyor. Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek. Ancak mazota ise henüz zam haberi gelmedi.

22 Ağustos mazot fiyatları GÜNCEL,

İstanbul / Avrupa 25,01 TL

İstanbul / Anadolu 25,03 TL

Ankara 25,13 TL

İzmir 25,15 TL

22 Ağustos benzin fiyatları GÜNCEL

Ankara 20,45 TL

İstanbul / Avrupa 20,33 TL

İstanbul / Anadolu 20,34 TL

İzmir 20,45 TL