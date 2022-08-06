Dizel araç sahipleri DİKKAT | Mazota indirim yapıldı mı? 6 Ağustos mazota ne kadar indirim geldi? 'Peş peşe indirimler geliyor'

Dizel araç sahipleri DİKKAT | Mazota indirim yapıldı mı? 6 Ağustos mazota ne kadar indirim geldi? Cumartesi-Pazar mazot kaç TL oldu? soruları şu sıralar araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere mazot fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından 30 TL sınırına kadar çıkmıştı. Ancak son gelen indirimler sürücülere bir nebze de olsa rahat nefes aldırdı. 6 Ağustos Cumartesi mazota yeni biri indirim daha geldi. Gelen peş peşe indirimlerle mazot litre satış fiyatı 20 TL'ye doğru geriliyor.

Dizel araç sahipleri DİKKAT | Mazota indirim yapıldı mı? 6 Ağustos mazota ne kadar indirim geldi? Cumartesi-Pazar mazot kaç TL oldu? soruları şu sıralar araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere mazot fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından 30 TL sınırına kadar çıkmıştı. Ancak son gelen indirimler sürücülere bir nebze de olsa rahat nefes aldırdı. 6 Ağustos Cumartesi mazota yeni biri indirim daha geldi. Gelen peş peşe indirimlerle mazot litre satış fiyatı 20 TL'ye doğru geriliyor.

Araç sahipleri güne mazot (motorin) ve benzin fiyatlarında indirim yada zam olup olmadığını araştırarak başlıyor. Daha uyguna akaryakıt almak için indirim ve zamdan önce haberdar olmak isteyenlerin gözü kulağı sektör kaynaklarından gelecek duyuruda. Son gelen bilginer 6 Ağustos'ta benzine ve mazota indirim yapılacağı yönündeydi. Peki mazota indirim geldi mi? Mazota ne kadar indirim yapıldı?

Peş peşe indirimler geliyor

Araç sahipleri gelen indirimler karşısında bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oldu. Ancak son zamanlarda uluslararası petrol fiyatlarında bir miktar gerileme var ve bu da akaryakıt ürünlerine peş peşe indirimlere neden oldu. Temmuz ayının son günlerinde gelen indirimin ardından benzin ve mazota 6 Ağustos'ta bir indirim daha geldi.

Mazota indirim yapıldı mı?

Küresel enerji piyasasında yaşanan olumlu hava benzine ve mazota indirim yapılmasına neden oldu. Benzine 2.23 TL, motorine ise 1.15 TL indirim geldi. İndirim 5 Ağustos gece yarısından itibaren 6 Ağustos'ta geçerli oldu.

6 Ağustos mazota ne kadar indirim geldi?

6 Ağustos'ta akaryakıta indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Fiyat indirimlerinin ardından araç sahipleri akaryakıt sitasyonlardan kuyruklar oluışturdu.

Güncel mazot litre fiyatı 6 Ağustos

İstanbul / Avrupa 23,34

İstanbul / Anadolu 23,36

Ankara 23,45

İzmir 23,47

Güncel benzin litre fiyatı 6 Ağustos

İstanbul / Avrupa 20,03

İstanbul / Anadolu 20,04

Ankara 20,15

İzmir 20,15