22 Ağustos akaryakıt fiyatları en kadar oldu? Benzin ve motorin son durum | Motorine ne kadar zam geldi? Benzine zam geldi mi?

22 Ağustos akaryakıt fiyatları en kadar oldu? Brent petrolün düşüşüyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da gerileme olmuştu. Fakat geçtiğimiz hafta motorine ard arda zam geldi. Peki motorine neden zam geliyor? Motorine ne kadar zam geldi? Benzine zam geldi mi? İşte merak edilen Benzin ve motorin son durum!