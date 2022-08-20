22 Ağustos akaryakıt fiyatları en kadar oldu? Benzin ve motorin son durum | Motorine ne kadar zam geldi? Benzine zam geldi mi?
22 Ağustos akaryakıt fiyatları en kadar oldu? Brent petrolün düşüşüyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da gerileme olmuştu. Fakat geçtiğimiz hafta motorine ard arda zam geldi. Peki motorine neden zam geliyor? Motorine ne kadar zam geldi? Benzine zam geldi mi? İşte merak edilen Benzin ve motorin son durum!
2022-08-20 12:15:27
Brent petrolün düşüşüyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da gerileme olmuştu. Fakat geçtiğimiz hafta motorine ard arda zam geldi. Peki motorine neden zam geliyor? Motorine ne kadar zam geldi? Benzine zam geldi mi? İşte merak edilen Benzin ve motorin son durum!
22 Ağustos akaryakıt fiyatları en kadar oldu?
Brent petrolün düşüşünden sonra merakla beklenen akaryakıt indirimi yerine, zam haberleri gündeme geldi. Ard arda motorin grubuna zam yapıldı. Yapılan zamların ardından motorin fiyatları 25 TL'yi aştı.
Motorine ne kadar zam geldi?
Motorin grubuna zam üzerine zam uygulandı. Son olarak motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı.
Zam sonrası benzin ve motorinde son durum
Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 86 kuruşuluk zam uygulanmıştı. Aynı hafta motorin grubuna 2 zam ard arda geldi. Motorin fiyatları 25 TL'yi gördü.
22 Ağustos Pazartesi İstanbul akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 20,34 TL
Motorin fiyatı: 25,03 TL
22 Ağustos Pazartesi Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,12 TL
22 ağustos Pazartesi İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,13 TL
Benzine zam geldi mi?
Benzin fiyatlarına zam uygulanmadı. Geçtiğimiz haftayı 83 kuruşluk zamla kapatan benzin grubuna bu hafta içerisinde zam uygulanıp uygulanmayacağı belli olmadı. Detaylar bekleniyor.
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