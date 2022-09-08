2023 emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak’ta emekli maaşı kaç olur? Emeklilere yüzde kaç zam yapılır?

Yeni yıla doğru giderken maaşlara ne kadar zam yapılacağı da merak ediliyor. Peki 2023’te emekli maaşına ne kadar zam gelir? Yeni yılda emekli maaşı ne kadar olur? Ocak’ta emekli maaşı kaç TL olur? İşte emekli maaşı zammı hakkında detaylar…

2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak. Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

2023'te emeklilere ne kadar zam gelecek?

Yeni yıl için de emekli vatandaşlar ne kadar zam yapılacağını araştırıyorlar. Memur ve emeklilerin 2023 yılında alacağı zamlar geçtiğimiz yıl yapılan 6'ncı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre 4 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda da yüzde 6 zam alacak. Bu zamlara ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.

Ocak'ta SGK ve Bağkur emeklileri yüzde kaç zam alacak?

Hükümet, Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahminini de açıkladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 16, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 17 oranında zam ortaya çıkıyor. Memurların ve emeklilerin kesin zam oranları Ocak ayında belli olacak. Memurlar ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girmesi le bu oralar artacak.

2023 en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Yüzde 17 zammın gerçekleştiği dikkate alındığında 2023 en düşük memur maaşı da 9 bin 105 liradan 10 bin 644 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Yeni yılda memur emeklilerinin maaşı da 6 bin liradan 7 bin 100 liraya yükselecek. Ancak bu konudaki çalışmaların aralık ayında yapılacağı ve "tatmin edici" bir zammın verileceğine vurgu yapılıyor.