2022 vergi tablosu | Ocak ayında hangi vergiler veriliyor?

Ocak ayı vergi tablosunu merak edenler GİB uygulamasından araştırmalara başladı. Gelir İdare Başkanlığı 2022 yılı vergi tarihlerinin yer aldığı bir takvim yayınladı. Peki ama hangi vergi ne zaman ödenecek? Ocak ayında hangi vergiler veriliyor?? İşte vergi tarihleri...

Ocak ayı vergi tablosunu merak edenler GİB uygulamasından araştırmalara başladı. Gelir İdare Başkanlığı 2022 yılı vergi tarihlerinin yer aldığı bir takvim yayınladı. Peki ama hangi vergi ne zaman ödenecek? Ocak ayında hangi ergiler verilecek? İşte vergi tarihleri...

2022 vergi tablosu

2022 yılına girdikten sonra yeni yılın tabloları ve kılavuzları yavaş yavaş belirleniyor. Zamlı fiyatların da ardından kesinleşen kılavuzlardan belki de en önemlisi yayımlandı. Gelir İdare Başkanlığı tarihlerle hangi ayda hangi verginin yatırılması gerektiğini belirtti. Peki ama 2022 ocak ayında hangi vergileri vereceğiz? İşe detaylar...

Ocak ayında hangi vergiler veriliyor?

10 Ocak 2022

• 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Ocak 2022

• 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17 Ocak 2022

• Aralık 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Ocak 2022

• Aralık 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ocak 2022

• 1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26 Ocak 2022

• Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Ocak 2022

• Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• Yıllık Harçların Ödemesi

• 2021 Yılında Kullanılan Defterlerin 2022 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

• Aralık 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Aralık 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

• 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

• Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.