2022 Pasaport ücretleri ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı

2022 Pasaport ücretleri ne kadar olacak? Yeni yılda uygulanacak olan vergi ve harçlar Resmi Gazete'de bir bildiriyle yayımlandı. 6 aylık, 1 yıllık ve 3 yıl ve 3 yıldan uzun süreli pasaport ücretleri de yeniden ücretlendirildi. Peki ama 2022 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu? 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı ne kadar? İşte detaylar...