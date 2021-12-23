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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 Pasaport ücretleri ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı

2022 Pasaport ücretleri ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı

2022 Pasaport ücretleri ne kadar olacak? Yeni yılda uygulanacak olan vergi ve harçlar Resmi Gazete'de bir bildiriyle yayımlandı. 6 aylık, 1 yıllık ve 3 yıl ve 3 yıldan uzun süreli pasaport ücretleri de yeniden ücretlendirildi. Peki ama 2022 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu? 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı ne kadar? İşte detaylar...

46 Dakika Önce
2021-12-23 15:24:17
2022 Pasaport ücretleri ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı

Yurtdışı seyehatlari için pasaport çıkarmak isteyenler pasaport harçlarını yakından araştırıyor. Yeni yılda uygulanacak olan vergi ve harçlar Resmi Gazete'de bir bildiriyle yayımlandı. 6 aylık, 1 yıllık ve 3 yıl ve 3 yıldan uzun süreli pasaport ücretleri de yeniden ücretlendirildi. Peki ama 2022 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu?

2022 Pasaport ücretleri ne kadar olacak?

Pasaport harçları 2022 yılında yüzde 36,2 oranında artırılarak; 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruş oldu. 1 yıllık pasaport harcı 332.10 TL'den 452,32 TL'ye; 3 yıl ve üzeri süreli pasaport içinse 1478 lira harç ücreti ödenecek.

6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık pasaport harcı;

6 aylık pasaport harcı 309 lira 40 kuruş,

1 yıllık pasaport harcı 452 lira 10 kuruş,

3 yıl ve üzeri süreli pasaport harcı 1478 lira olarak ödenecek.

Pasaport Kaç Günde Teslim Edilir?

Hac, Umre, ve tatil dönemlerindeki yoğunluk haricinde pasaport basım ve teslim süresi 5 ila 15 gün arasında değişebilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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