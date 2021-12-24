2022 kira vergi muafiyeti | Kaç TL kira gelirine vergi verilmez? 2022'de kira vergi istisnası kaç lira?

2022 kira vergi muafiyeti | Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarife ile yüz binlerce ev sahibini ilgilendiren kira vergi muafiyeti oranları değişti. Karar sonrası ev sahipleri Kaç TL kira gelirine vergi verilmez? 2022'de kira vergi istisnası kaç lira? sorularını sormaya başladı. 2022 yılında uygulanacak vergi istisnası tutarları yüzde 36 artırıldı. İşte 2022 yılında uygulanacak kira vergi muafiyeti oranları...

2022 kira vergi muafiyeti | 2022 yılında pek çok kalemde olduğu gibi kira vergi istisnası oranlarında da değişiklik yapıldı. Yüz binlerce kişi ülkemizde kira geliri sağlıyopr ve bu gelirlerinden vergi veriyor. Son düzenleme ile kira vergi muafiyeti oranları da değişti. Peki Kaç TL kira gelirine vergi verilmez? 2022'de kira vergi istisnası kaç lira? İşte detaylar...

2022 kira vergi muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede "2021 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir" denildi. Buna göre 2022 yılında uygulanacak vergi istisnası tutarları yüzde 36 artırıldı

Kaç TL kira gelirine vergi verilmez?

Kira geliri elde edenlerin yapacakları beyannamelerdeki istisna tutarı da artırılmış oldu. Buna göre 9500 liraya kadar kira geliri elde edenler vergi ödemeyecek. Daha yüksek gelir elde edenler de bunun 9500 liralık kısmı için vergiden muaf olacak. 2021 yılında bu oran 7000 TL'ydi.

Birden fazla evi olan kira vergisi ödeyecek mi?

Birden fazla evinin olup olmaması konusu burada dikkate alınmıyor. Önemli olan 9.500 liralık kira gelirine vergi ödemeyecek olmak. Örneğin 5 evi olan ve bu evlerden yılda toplam 30 bin TL kira getirisi olan bir vatanda, 20 bin 500 TL'lik kısım için vergi ödeyecek.

Yıllara göre kira vergi muafiyeti oranları

2022 9.500.-TL

2021 7.000.-TL

2020 6.600.-TL

2019 5.400.-TL

2018 4.400.-TL

2017 3.900.-TL

2016 3.800.-TL

2015 3.600.-TL

2014 3.300.-TL

2013 3.200.-TL

2012 3.000.-TL

Kiralama nedir?

Kiralama, başka birine ait bir malın, hizmetin veya mülkün geçici kullanımı için ödeme yapılan bir sözleşmedir. Brüt kira, kiracının bir daire kira bedeli ödediği ve ev sahibinin düzenli olarak mülkiyet tarafından yapılan tüm mülk masraflarını ödediği zamandır. Kiralamaya bir örnek, ekipman kiralamadır. Kiralama, paylaşım ekonomisine bir örnek olabilir. Kiralama zamanı kira sözleşmesi yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.