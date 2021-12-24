Engelli vergi indirimi 2022 | Engelli vergi istisnası ne kadar? Engelli vergi istisnası 2000 TL'yi bulacak

Engelli vergi indirimi 2022 | Engelli vergi istisnası ne kadar? 2022 yılında pek çok kalemde fiyat artışları yaşandı. Milyonların maaşları yeniden düzenlenirken engelli vatandaşlar için de vergi istisnaları yeniden güncellendi. Buna göre Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre 2022 yılında engelliler için uygulanan indirimler 2000 TL'yi bulacak.

Engelli vergi indirimi 2022 | 2022 yılına girilmesine sayılı günler kala vatandaşların alacak ve verecek hesaplarında değişiklikler yapıldı. 2022 Asgari ücret oranının belli olmasının ardından milyonlarca vatandaşın maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ayrıca devlet tarafından alınan vergi ve harçlara gelecek zamlar da belli oldu. Engelli vatandaşlar için vergi istisnası durumu da netlik kazandı. Peki engelli vergi istisnası ne kadar? İşte detaylar...

Engelli vergi indirimi 2022

2022 yılında engelli vatandaşlar için de önemli kararlar verildi. öncelikle engelli maaşlarında yapılacak artış oranı belli oldu. Ardından engelli çalışanlar için vergi indirim tutarları da belirlendi. Engel oranına göre değişecek olan indirimler 2022 yılı itibariyle 2000 TL'yi bulacak.

Engelli vergi istisnası ne kadar?

Söz konusu düzenlemede, "2021 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir" denildi. Buna göre, engellilik indirimi tutarları; Birinci derece engelliler için 2.000 TL, İkinci derece engelliler için 1.170 TL, Üçüncü derece engelliler için 500 TL olarak uygulanacak.

2022 Engelli maaşı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl yaşlılık aylığı 864,89 liradan veriliyordu. 2022 yılında 1296 lira olarak verileceği belirtildi.

Engelli bireylere ödenen aylık 1.035,63 lira iken, 2022'de 1552 lira olacak. Aynı zamanda yeni yılda evde bakım maaşı da 2706 liraya yükseltildi.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı ise 2022 yılında 2706'ya yükseldi. Bu aylık geçen sene 1798 TL olarak ödeniyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.