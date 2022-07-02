2022 kalfalık ücreti ne kadar oldu? 2022 kalfalık maaşı zamlandı mı? Temmuz 2022 zamlı kalfalık ücreti kaç TL oldu? soruları kalfalık eğitimlerini tamamlayan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 Temmuz asgari ücret ara zam ile birlikte pek çok ödeneğe de zam yapıldı. Bunlardan birisi de kalfalık ücreti. Asgari ücret yüzde 30 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 5.500 TL oldu. Asgari ücret zammına orantılı olarak 2022 Temmuz ayından itibaren kalfalık maaşı da zamlandı.

2022 kalfalık ücreti ne kadar oldu? 2022 kalfalık maaşı zamlandı mı? Temmuz 2022 zamlı kalfalık ücreti kaç TL oldu? soruları kalfalık eğitimlerini tamamlayan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 Temmuz asgari ücret ara zam ile birlikte pek çok ödeneğe de zam yapıldı. Bunlardan birisi de kalfalık ücreti. Asgari ücret yüzde 30 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 5.500 TL oldu. Asgari ücret zammına orantılı olarak 2022 Temmuz ayından itibaren kalfalık maaşı da zamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret oranını açıkladı. Erdoğan 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve asgari ücretin 5.500 TL olacağını açıkladı. Asgari ücret zammı ile çıraklık, stajyer ve kalfalık maaşları da zamlandı.

2022 kalfalık ücreti ne kadar oldu?

Kalfalık yeterliliği kazanan 12'inci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak kadar ödeme yapılacak. Yani kalfalık maaşı asgari ücretin en az yarısı kadar olabilecek.

2022 Staj ücreti ne kadar oldu?

Staj yapan öğrencilere net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret ödeniyor. Asgari ücret zammıyla en düşük staj ücreti 1.276 liradan 1.650 liraya çıktı.

Kalfalık ve çraklık maaşı nasıl belirlenir?

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının;

- Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan,

- Yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde (Cumhurbaşkanı kararı ile asgari ücretin yüzde 30 ‘u uygulanacak.),

- Aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan ,

- Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden,

- Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yüzde otuz beşinden, aşağı ücret ödenemeyecektir.

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