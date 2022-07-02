2022 Staj ücreti ne kadar oldu? Staj ücreti zamlandı mı? 2022 Temmuz zamlı staj ücreti (maaşı) kaç TL oldu? 2022 yılı Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. Asgari ücrete gelen zamla birlikte pek çok vatandaşın aldığı sosyal yardımlara da zam yapıldı. Staj yapan gençlere devlet staj ücreti veriyor. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren staj ücretine de zam geldi. Peki yeni staj maaşı kaç TL oldu?

2022 Staj ücreti ne kadar oldu? Staj ücreti zamlandı mı? 2022 Temmuz zamlı staj ücreti (maaşı) kaç TL oldu? 2022 yılı Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. Asgari ücrete gelen zamla birlikte pek çok vatandaşın aldığı sosyal yardımlara da zam yapıldı. Staj yapan gençlere devlet staj ücreti veriyor. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren staj ücretine de zam geldi. Peki yeni staj maaşı kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Kameralar karşısına geçen Erdoğan milyonlarca vatandaşın kesesini ilgilendiren asgari ücret zammını duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek." Asgari ücrete yapılan zam ile pek çok vatandaşın aldğı ödeneklerde de artışa gidildi.

Staj ücreti zamlandı mı?

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geldi. Yeni asgari ücret 5.500 TL olurken staj ücreti de zamlandı.

2022 Staj ücreti ne kadar oldu?

Staj yapan öğrencilere net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret ödeniyor. Asgari ücret zammıyla en düşük staj ücreti 1.276 liradan 1.650 liraya çıktı.

2022 Kalfalık ücreti ne kadar?

Kalfalık yeterliliği kazanan 12'inci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak kadar ödeme yapılacak. Yani kalfalık maaşı asgari ücretin en az yarısı kadar olabilecek.