2022'de altın düşer mi, yükselir mi? Ekonomistlerden 2022 gram altın tahmini

2021 yılının sonlarına doğru gelindikçe dolarda yaşanan rekorla birlikte altın da yurt içi piyasalarda rekorunu tazeledi. Altın yatırımcıları ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da 2022'de altın düşer mi, yükselir mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. Ekonomistlerden 2022 gram altın tahmini de peş peşe gelmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk son yaptığı değerlendirmede 3 ayda altın 1.000-1.050 lira seviyelerine çıkabileceğini belirtti. NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Güvenli liman olarak tanımlanan altın son günlerde yatırımcısının yüzünü oldukça fazla güldürdü. Uluslararası piyasada altının ons fiyatında yaşanan yükseliş ve yurt içinde dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle altının gramı 820 TL'yi geçti. Altın yatırımcıları ve aaltına yatırım yapmak isteyenlerin aklında 2022'de altın düşer mi, yükselir mi? sorusu var. İşte ekonomistlerden gram altına dair 2022 yorumları...

2022'de altın düşer mi, yükselir mi?

Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu gram altının poızisyonuna dair yorumlarda bulundu. İşte Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu “Gram fiyatında en düşük direnç 733 lira bandı. Ons fiyatında ise 1.765-1.778 lira arasında değişecektir. Bu durumda vatandaşlar ve yatırımcılar tarafında alım işlemi güçleneceği için yine bir çıkış yakalanacaktır” dedi. Özellikle 2022 yılı başına dikkat çeken Hacıoğlu, “2022 yılı altının zirve yaptığı bir yıl olacak. Belki yılın ilk çeyreği biraz esneme yapabilir ama yılsonu ciddi yükseliş göreceğiz. 2023 için ise tahminlerimiz yine yukarı yönlü. Kısaca altın güvenli liman algısını daha da güçlendirecek demek doğru olur” dedi.

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte Baki Atılal'ın altına dair açıklamaları; Altında zaten hafiften onun fiyatlaması var aşağı yönlü baskının olduğunu görüyoruz. Ons tarafında 1.778 işte orada 1.600 – 1.750 bandı var orasını aşar mı kırar mı görüntü itibariyle kırar diye düşünüyorum ben.. Önümüzdeki 2022 yılına baktığımızda gram altın tarafında ben pozisyonlanma tarafında olurum. Çünkü o taraftaki kurdaki artışın devam etmesi gram altın tarafını destekliyor. Şu anda baktığımızda gram altın tarafına baktığımızda 788 seviyesini görüyoruz. Ama ons bazlı bakarsak ben 2022'de yüzde 20 bandı üzerinde bir getiri sağlamasını beklemem ekstra bir gelişme olmadığı taktirde.

Gram altın 1000 lira olur mu?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten de altın fiyatlarına ilişkin çok çarpıcı bir analiz geldi. Dolar yükselirken gram altın da ona eşlik ederek rekor üstüne rekor kırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altın için çok önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk açıklamalarında gram altının 3 ay içinde 1000 lirayı bulabileceğini belirtti. Dövizle ilgili öngörüde bulunamadıklarını ifade eden Yıldırımtürk, altında yükselişin sürebileceğini ifade etti: “Altındaki yükseliş beklentisi devam ediyor. Önümüzdeki 3 ayda altın 1.000-1.050 lira seviyelerine çıkabilir.”

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik şahısların altına yönelik görüşlerini içerir.

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