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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 Bağ-Kur primi ne kadar? 2022'de en düşük Bağ-Kur sigorta primi kaç TL oldu?

2022 Bağ-Kur primi ne kadar? 2022'de en düşük Bağ-Kur sigorta primi kaç TL oldu?

2022 yılı asgari ücret yüzde 50 artışla 4253 lira oldu. Asgari ücrete gelen zam oranının belli olmasının ardından 2022 Bağ-Kur primi ne kadar? 2022'de en düşük Bağ-Kur sigorta primi kaç TL oldu? sorusu pek çok esnaf ve çiftçi tarafından soruluyor. Bağ-Kur ile emekli olmanın hayalini kuran yüz binlerce kişi yeni yılda prim ödemelerini zamlı yapacak. İşte 2022 Bağ-Kur en düşük emeklilik prim ücreti...

1 Saat Önce
2021-12-20 08:47:25
2022 Bağ-Kur primi ne kadar? 2022'de en düşük Bağ-Kur sigorta primi kaç TL oldu?

Ülkemizde Ba-Kur primi ödeyen yüz binlerce kişi bulunuyor. 2022 asgari ücretin belli olması ile Bağ-Kur prim ödemelerine de ne kadar zam geldiği belli oldu. 2022 Bağ-Kur primi ne kadar? 2022'de en düşük Bağ-Kur sigorta primi kaç TL oldu? sorusu pek çok esnaf ve çiftçi tarafından soruluyor. 2022 yılı asgari ücret yüzde 50 artışla 4253 lira oldu. Bu artışla birlike Bağ-Kur prim ücretlerinde de önemli bir artış oldu. İşte 2022 Bağ-Kur en düşük emeklilik prim ücreti...

2022 Bağ-Kur primi ne kadar?

Yüz binlerce Bağ-Kur'lu 2022 yılında kadar Bağ-Kur prim ödemesi yapacağını merak ediyor. En düşük Bağ-Kur prim ödemesi asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zamın ardından 1726.38 TL. oldu. Yani 2022'de Bağ-Kur prim ödemesi en düşük 1726.38 TL olacak. Bilindiği üzere Bağ – Kur'lular düzenli ödemede 5 puan prim indirimden faydalanıyor. Düzenli Bağ-Kur primini ödeyen ve 5 puanlık bu indimden yararlananlar Bağ 1476.18 TL ödeyecek. Tarım Bağ – Kur'lular için ise prim miktarı 1668.83 TL, 5 puan indirimle 1426.97 TL olacak.

Asgari ücrete 4253 TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Agari ücreti açıkladı. Erdoğan açıklamada "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz." dedi.

Bağ-Kur nedir?

Bağ-Kur, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir olmuştur.

Bağ-Kur, kapsamına aldığı sigortalılarına sigorta kollarından olan malullük, yaşlılık, ölüm ve sağlık sigortası yardımı yapmakta, cenaze masrafları karşılığı toptan ödeme ve sosyal yardım zammı vermektedir.

Bağ-Kur mevzuatına göre sigorta priminin ve aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil eden 24 gelir basamağı mevcut olup, bununla ilgili gösterge tutarı 360'tan başlayıp 4020'de biten basamak göstergelerinin, her yıl bütçe kanunuyla belirlenmekte olan katsayı ile çarpılması sonucu bulunmaktadır. Sigortalının seçtiği gelir basamağı üzerinden %20 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ve %12 oranında sağlık sigortası primleri aylık olarak alınmaktadır. Sigortalıdan ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere seçtiği gelir basamağının %25'i oranında giriş keseneği alınmaktadır.

Sigortalılar ilk altı basamakta her yıl bir üst basamağa kurumca mecburi olarak yükseltilmekte, altıncı basamaktan itibaren ise iki yılda bir ve talep halinde yükseltme işlemi yapılmaktadır.

2022 günlük asgari ücret net ne kadar? 1 günlük asgari ücret net kaç TL?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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