2022 günlük asgari ücret net ne kadar? 1 günlük asgari ücret net kaç TL? Milyonlara çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 oranında zam yapıldı ve aylık net 4253 TL oldu. Ayrıca 2022 asgari ücrete gelen zamla birlikte günlük asgari ücret oranı da yüzde 50 oranında arttı. Buna göre 2022 günlük asgari ücret net 166 TL 80 kuruşa yükseldi.

2022 günlük asgari ücret net ne kadar? 1 günlük asgari ücret net kaç TL? Milyonlara çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 oranında zam yapıldı ve aylık net 4253 TL oldu. Ayrıca 2022 asgari ücrete gelen zamla birlikte günlük asgari ücret oranı da yüzde 50 oranında arttı. Buna göre 2022 günlük asgari ücret net 166 TL 80 kuruşa yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlara çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranlarını açıkladı. Erdoğan kamerlar karşısında yaptığı açıklamada "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden, yüzde asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Bir başka ifadeyle, asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz." dedi. Net aylık asgari ücretin açıklanmasından sonra günlük asgari ücretin ne kadar olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki 2022 günlük asgari ücret ne kadar olacak?

2022 günlük asgari ücret net ne kadar?

2022 asgari ücret brüt 5.004 TL net 4253 TL olarak uygulanacak. Asgari ücret günlük olarak belirlendiği için vatandaşlar da günlük asgari ücretin ne kadar olduğunu merak ediyor. Günlük asgari ücret rakamı ise 166,8 TL.

1 günlük asgari ücret net kaç TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıkladığı 2022 asgari ücreti, Resmi Gazete'de de yayınlandı. Kararda şunlar belirtildi: "Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde 166 lira 80 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir."

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.