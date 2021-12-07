2022 asgari ücret ve AGİ | Asgari ücrette son durum

2022 asgari ücret ve AGİ milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir konu olduğu için sıklıkla araştırılıyor. Peki ama 2022 için asgari ücret en kadar oldu? AGİ belirlendi mi? 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu AGİ ücretlerinde son durum ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu güncel haberleri...

ASgari ücret ile geçimini sürdüren milyonalrca çalışan, asgari ücretin son durumunu merak ediyor. Bunun yanı sıra agi ücretleri de hesaplanmayı bekliyor. Peki ama Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında hangi ücretlerden bahsetti? İşte merak edilen detaylar...

2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları henüz devam ediyor. Aralık ayının son günlerinde belirlenmesi beklenen asgari ücret sonunda AGİ ücretleri de netleşecektir.

Şu an için güncel olarak asgari ücretin 3.500-4.000 TL civarında olacağı konuşuluyor. İşçilerin ve iş verenlerin giderlerinin hesaplandığı toplantının sonuçlarını ilerleyen süreçlerde haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimzi yılın AGİ ücretleri

2021 yılı için asgari ücret; brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak hesaplanmıştı. AGİ ise;

Bekar 268,31TL



Evli eşi çalışmayan 321,98 TL



Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL



Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL



Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışan 268,31 TL



Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL



Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL



Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL



Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL



Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Numan Kurtulmuş Asgari Ücret Açıklaması

AK Parti Genelbaşkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili "Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır. Yine aynı şekilde bu hafta içinde sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirme, seyyanen zamla ilgili düzenleme, öğretmenlik yasasıyla ilgili teklif Meclise geliyor. 3600 ek gösterge gibi, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi ve diğer konularla ilgili çalışmalar nihai noktaya geliyor. Meclisteki bu bütçe trafiği geçtikten sonra inşallah bunları halledeceğiz, yoluna koyacağız ve vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.