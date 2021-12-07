2022 AGİ ne kadar oldu? Bekar, Evli, Çocuklu AGİ ücretleri

2022 AGİ ücretleri yakından takip ediliyor. Asgari ücret sonrasında ilk olarak konuşulacak konu AGİ olacak. Peki ama AGİ 2022 yılında ne kadar olacak? Evli AGİ, bekar AGİ, 2 Çocuklu, 3 Çocuklu ve 4 çocuklu AGİ ne kadar hesaplanacak? Asgari ücret agi hesaplaması ve son durum ne oldu? işte detaylar...

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantılarını takip ediyordu. Aralık ayının sonlarında belirlenecek olan asgari ücretin yanı sıra AGİ de merak ediliyor. Peki ama evli, bekar, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu, eşi çalışan ve eşi çalışmayan kişilerin AGİ ücreti ne kadar olacak? İşte güncel haberlerin detayları...

2022 AGİ Ne Kadar Oldu?

2021 yılı bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılının agi ücreti henüz belirlenmedi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından detaylı bilgileri haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar ışığında asgari ücretin 3.500-4.000 TL civarında olacağı düşünülüyor. Aralık ayının sonlarına doğru belirlenecek asgari ücretin ardından agi ücretleri de açıklanacaktır.

2021 Yılı AGİ Ücretleri

Bekar 268,31TL



Evli eşi çalışmayan 321,98 TL



Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL



Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL



Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışan 268,31 TL



Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL



Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL



Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL



Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL



Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ Ne Demek?

AGİ, ASgari Geçim İndirimi'dir. Çalışan kimşilerin kendileri dışında bakmakla yükümlü oldukları kişiler için verilen aile indiriminine verilen isimdir. AGİ miktarı çalışan kişinin medeni durumu, çocuk sayısı gibi durumlara göre değişkenlik gösterir. Asgari ücretin artması ile birlikte AGİ de artar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.