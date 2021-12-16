2022 AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu AGİ ne kadar? Eşi çalışmayan AGİ kaç lira? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm çalışanların merakla beklediği 202 asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan açıklamasında çalışanları ezdirilmeyeceğini vurgulayarak asgari ücretin 4250 TL olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından 2022 AGİ oranları merak edilmeye başlandı. Peki 2022 evli ve bekar AGİ kaç lira?

2022 AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu AGİ ne kadar? Eşi çalışmayan AGİ kaç lira? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm çalışanların merakla beklediği 202 asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan açıklamasında çalışanları ezdirilmeyeceğini vurgulayarak asgari ücretin 4250 TL olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından 2022 AGİ oranları merak edilmeye başlandı. Peki 2022 evli ve bekar AGİ kaç lira?

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla beklediği oranı açıkladı. Sadece asgari ücretlileri değil tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret zam oranı belli oldu. Erdoğan açıklamasında şunları belirtti: "Bilindiği gibi asgari ücret her yıl çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Bugün 4. toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz."

2022 AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu AGİ ne kadar?

Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2022 AGİ miktarı da merak edilmeye başlandı. İşte 2022 AGİ oranları

2022 yılı bekar AGİ 402 lira

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz AGİ 481,5 lira

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu AGİ 543 lira

2021 AGİ ne kadardı?

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.