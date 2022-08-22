2022 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne kadar? Adalet Bakanlığı memur maaş promosyonu belli oldu mu? 25 bin lira mı? (Zabıt Katibi, Mübaşir)

2022 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne kadar? Adalet Bakanlığı memur maaş promosyonu belli oldu mu? 25 bin lira mı? Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı maaş promosyonlarına çevrildi. Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında rekor maaş promosyonu konusunda anlaşma sağlandı.

2022 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne kadar? Adalet Bakanlığı memur maaş promosyonu belli oldu mu? 25 bin lira mı? Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı maaş promosyonlarına çevrildi. Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında rekor maaş promosyonu konusunda anlaşma sağlandı.

Adalet Bakanlığının Vakıfbank ile olan banka promosyonu anlaşmasının 1 Eylül 2022'de sona erecekti. Adalet Bakanlığı Merkez, Adli ve İdari Yargı Birimleri ile Taşra Teşkilatının banka promosyonu anlaşması sonucunda 07.08.2017 günü Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ile 01.09.2017- 01.09.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 5 yıl süreli protokol imzalanmıştı. Son gelen bilgilere göre Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında rekor seviyede yeni bir maaş promosyon anlaşması imzalandı.

2022 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne kadar?

Adalet Bakanlığı'nda görevli olan kamu personellerini yakından ilgilendiren maaş promosyonunda ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı Vakıfbank ile "personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenmesini" içeren bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı memur maaş promosyonu belli oldu mu?

Banka maaş promosyonları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise yüz binlerce çalışanı sevindirdi.

25 bin TL tek seferde mi yatacak?

25.000 lira maaş banka promosyonunun personele eşit ve tek seferde yatacağı açıklandı.