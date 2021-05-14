2021 EYT son dakika gelişmesi! EYT çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olur?

2021 EYT son dakika gelişmesi! Yüz binlerce EYT'li sorunlarının çözülmesi için bekleyişlerini sürdürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2021 yılında son dakika EYT gelişmelerini yakından takip ediyor ve EYT yasasında yapılacak düzenleme ile kendilerinin de emekli olmasını talep ediyor. Peki 2021 yılında EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olur? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin'in atanması da EYT'lileri 2021 yılı için umutlandırdı. Ancak hükümetin EYT konusunda net açıklaması da EYT bekleyenleri üzüyor. İşte 2021 yılı EYT konusunda yaşanana son dakika gelişmeleri...

2021 EYT son dakika gelişmesi! Yüz binlerce EYT'li sorunlarının çözülmesi için bekleyişlerini sürdürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2021 yılında son dakika EYT gelişmelerini yakından takip ediyor ve EYT yasasında yapılacak düzenleme ile kendilerinin de emekli olmasını talep ediyor. Peki 2021 yılında EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olur? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin'in atanması da EYT'lileri 2021 yılı için umutlandırdı. Ancak hükümetin EYT konusunda net açıklaması da EYT bekleyenleri üzüyor. İşte 2021 yılı EYT konusunda yaşanana son dakika gelişmeleri...

Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce çalışan 8 Eylül 1999'da kabul edilen kanın ile birlikte emeklilik hayalleri suya düştü. Düzenleme ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. Böyle olunca da emekli olmayı bekylen binlerce kişi eemekli olmaz duruma geldi. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak adlandırılan bu kişiler EYT'de yaşanan son dakika gelişmelerini takip etmeye başladı. Peki 2021 EYT son dakika gelişmesi binlerce EYT'liiyi sevinderecek mi? EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olur?

2021 EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ

Emeklilik yaşının yükseltilmesi ile emekli olamayanlar (EYT) 2021 yılı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2021'de EYT yasası çıkacak mı? EYT son dakika gelişmeleri haberimizde olacak. İşte 2021 EYT son dakika gelişmesi...

AKŞENER'DEN EYT'LİLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) seslendi. “EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil” diyen Akşener, “Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi… Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi… Biliyorum, sabrınız tükendi. Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz…” ifadelerine yer verdi.

YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.

2021 YILINDA EYT ÇIKACAK MI?

2021 gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına dair çalışmaların olup olmayacağı ise bilinmiyor.Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler.

YENİ BAKAN VEDAT BİLGİN'E EYT ÇAĞRISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin'in getirilmesi, Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Bakan Bilgin, 2019 yılında EYT'lilerle ilgili yaptığı çalışma ile gündeme gelmişti. Çalışma Bakanlığının önümüzdeki dönemde önemli çalışmalara imza atılması bekleniyor. Bu çalışmalardan biri de uzun yıllardır gündeme gelen EYT'lilerin sorunlarının çözümü. Bakanlığın ayrıca; çalışanlar ile işverenlere sunulacak yeni ödeme ve teşvikler, kısa çalışma modelleri, istihdamın artırılması gibi birçok alanda iyileştirici adımlar atacağı ifade ediliyor.

EYT'liler, sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı. "İlk icraat EYT olsun" etiketini kullanan vatandaşlar, Bakan Bilgin'e çağrı yaparak, mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.

ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

EYT NEDİR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK'lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR'da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.