20 Mayıs'ta dolar düştü mü? 20 Mayıs Cuma günü 15.98 TL sınırına kadar dayanan dolar hızlı bir değer kaybı yaşadı. Saat 13.40 sıralarında düşüş trendine giren dolar 15.87'ye kadar geriledi. Elinde dolar olan vatandaşlar da doların düşmeye devam edip etmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki 20 Mayıs Dolar neden düşüyor? Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar ne kadar oldu?

20 Mayıs'ta dolar düştü mü? 20 Mayıs Cuma günü 15.98 TL sınırına kadar dayanan dolar hızlı bir değer kaybı yaşadı. Saat 13.40 sıralarında düşüş trendine giren dolar 15.87'ye kadar geriledi. Elinde dolar olan vatandaşlar da doların düşmeye devam edip etmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki 20 Mayıs Dolar neden düşüyor? Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar ne kadar oldu?

Döviz kurlarında son haftalarda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar Kur Korumalı Mevduat Hesabı sisteminin devreye girmesinden sonra ilk defa 15 TL sınırını aşmış ve yükselişine devam etmişti. Dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket 20 Mayıs'ta da devam ederken saat 13.40 sıralarında dolarda keskin bir düşüş görüldü.

20 Mayıs Dolar neden düşüyor?

Dolar 13.40 sıralarında yönünü hızlı bir şekilde aşağı çevirdi. Dolar 10 kuruşluk kayıp yaşadı. Daha sonra toparlanan dolar 15.88 seviyelerinden işlem göremeye başladı.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar 20 Mayıs'ta saat 14.11 sıralarında 15.88 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar düşmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dolara yönelik çarpıcı açıklamalar geldi. Memiş açıklamlarının yatırım tavsiyesi olmadığını dile getirerek şunları söyledi: "Dolar 14.70 lira seviyesinde uzun süre baskılandı, Sabitlenen bir kur var, ama bu kur böyle durmayacak eninde sonunda patlayacak dedim. 15,60 lira seviyelerin dün akşam gördü. 16.40 lira seviyesi var yukarıda. Haziran ayı senaryosunu anlatan bir video paylaşmıştım. Nisan ayında şöyle bir düşüncem vardı. Haziran'a kadar kur tarafını açık bırakacaklar, haziranda yeni bir paket açıklanacak ve burada 16.40 lira seviyesinden yeniden bir baskılama yapılacak. Haziran ayına geldiğimizde kısa vadeli, haftalık ve aylık baskılama yapılacak."