20-21 Ağustos motorin fiyatları | Motorine ne kadar zam geldi? Mazot fiyatları ne kadar arttı?

20-21 Ağustos motorin fiyatları | Motorin fiyatlarındaki artış çok ani gelişti. Akaryakıt fiyatlarının gerilemesi beklenirken motorinde peş peşe zam yapıldı. Peki motorine ne kadar zam geldi? Mazot fiyatları ne kadar arttı? Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte detaylar...

Motorin fiyatlarındaki artış çok ani gelişti. Akaryakıt fiyatlarının gerilemesi beklenirken motorinde peş peşe zam yapıldı. Peki motorine ne kadar zam geldi? Mazot fiyatları ne kadar arttı? Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte detaylar...

20-21 Ağustos motorin fiyatları

Dolar kurundaki yükseliş ve Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar motorin fiyatlarına direkt olarak yansıdı. Motorin grubunda geçerli 1 lira 7 kuruşluk zam yapıldı. Motorin fiyatları 25 TL'ye tırmandı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine ne kadar zam geldi? Motorine ard arda 77 kuruş ve 1,07 TL zam uygulandı. Motorin fiyatları haftayı 25 TL ve üzerinde kapattı.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 20,34 TL

Motorin fiyatı: 25,03 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin fiyatı: 25,12 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin fiyatı: 25,13 TL