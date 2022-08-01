2 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Güncel euro ve dolar fiyatları
2 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Ekonomi piyasasında son dönemlerde gerileme yaşanırken ağustos ayında ani yükseliş gözlemlendi. Peki ama euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel euro ve dolar fiyatları...
2022-08-01 13:01:18
Ekonomi piyasasında son dönemlerde gerileme yaşanırken ağustos ayında ani yükseliş gözlemlendi. Peki ama euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel euro ve dolar fiyatları...
2 Ağustos dolar ve euro ne kadar?
Önceki kapanışını yüzde 0,02'lik yükselişle 17,9147 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,91,39 TL ve güncel satış fiyatı 17,9156 TL seviyelerinde seyretti.
2 Ağustos Salı günü dolar 17,95 TL'den ve euro 18,40 TL'den işlem görüyor.
Güncel euro ve dolar fiyatları
ABD doları 17,9316 TL
Euro 18,3974 TL
İngiliz sterlini 21,9514 TL
İsviççre frangı 18,8904 TL
Japon yeni 0,1360 TL
Suudi Arabistan Riyali 4,7644 TL
Norveç kronu 1,8500 TL
Kanada doları 13,9920 TL olarak işlem görüyor.
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