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2 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Güncel euro ve dolar fiyatları

2 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Ekonomi piyasasında son dönemlerde gerileme yaşanırken ağustos ayında ani yükseliş gözlemlendi. Peki ama euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel euro ve dolar fiyatları...

4 Saat Önce
2022-08-01 13:01:18
2 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Güncel euro ve dolar fiyatları

Ekonomi piyasasında son dönemlerde gerileme yaşanırken ağustos ayında ani yükseliş gözlemlendi. Peki ama euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel euro ve dolar fiyatları...

2 Ağustos dolar ve euro ne kadar?

Önceki kapanışını yüzde 0,02'lik yükselişle 17,9147 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,91,39 TL ve güncel satış fiyatı 17,9156 TL seviyelerinde seyretti.

2 Ağustos Salı günü dolar 17,95 TL'den ve euro 18,40 TL'den işlem görüyor.

Güncel euro ve dolar fiyatları

ABD doları 17,9316 TL

Euro 18,3974 TL

İngiliz sterlini 21,9514 TL

İsviççre frangı 18,8904 TL

Japon yeni 0,1360 TL

Suudi Arabistan Riyali 4,7644 TL

Norveç kronu 1,8500 TL

Kanada doları 13,9920 TL olarak işlem görüyor.

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