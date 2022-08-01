2 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Güncel euro ve dolar fiyatları

2 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Ekonomi piyasasında son dönemlerde gerileme yaşanırken ağustos ayında ani yükseliş gözlemlendi. Peki ama euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel euro ve dolar fiyatları...