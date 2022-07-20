Altın neden düşüyor? Altın ons fiyatı ne kadar oldu? 2022 ağustosta altın fiyatları yükselir mi?

Altın neden düşüyor? Haftanın üçüncü günü olan 20 Temmuz Çarşamba altın fiyatları aşağı yönlü ivme kaydediyor. Altının düşmesi, yatırımcıları sevindirirken, akıllara '2022 ağustosta altın fiyatları yükselir mi?' sorusu geliyor. Peki ama altın ons fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen altın düşüş ve yükseliş oranı son dakika...

Haftanın üçüncü günü olan 20 Temmuz Çarşamba altın fiyatları aşağı yönlü ivme kaydediyor. Altının düşmesi, yatırımcıları sevindirirken, akıllara "2022 ağustosta altın fiyatları yükselir mi?" sorusu geliyor. Peki ama altın ons fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen altın düşüş ve yükseliş oranı son dakika...

Altın ons fiyatı ne kadar oldu?

Haftaya 1742 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba ve perşembe günleri sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Gram altın güne %-0,08 düşüşle 965,42 TL'den başlarken çeyrek altın 1.579,83 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Altın neden düşüyor?

Haafta içinde ABD'de tüketici enflasyonu açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak yeni bir rekor kırmıştı. Perşembe günü ABD'de açıklanan üretici fiyatlarının da beklentilerin üzerinde yükselerek yıllık bazda yüzde 11.3 oranında artmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü ivme kazandı.

Bu ay sonunda yapılacak olan toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde. Fed'in faiz oranını 100 baz puan yükseltebileceği ihtimali doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oldu.

2022 ağustosta altın fiyatları yükselir mi?

İslam Memiş ağustos ayı altın fiyatları için;

"Kurul ve kuruluşlar, Temmuz ayında ara kararlar ve ileri tedbirlerini sık sık açıklayacak. Bu da kur ataklarında yeni bir izlenim oluşturabilir. Bu da Temmuz ve Ağustos aylarında biraz gerileme sürecini işaret ediyor."yorumunu yapmıştı.