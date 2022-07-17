18 Temmuz benzine indirim | Benzine ne kadar indirim gelecek? 1 litre benzin fiyatı

18 Temmuz benzine indirim | Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarında 81 kuruş indirim yaşanmıştı. Peki bu düşüşte benzine ne kadar indirim gelecek? 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel Ankara, İzmir, İstanbul benzin fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarında 81 kuruş indirim yaşanmıştı. Peki bu düşüşte benzine ne kadar indirim gelecek? 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel Ankara, İzmir, İstanbul benzin fiyatları...

18 Temmuz benzine indirim

Üst üste gelen benzin ve motorinlerdeki zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

Brent petrol variline kadar?

Brent petrol varili hafta içinde resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar geriledi. Bu gerilemenin pompaya yansıması ancak pazartesi gününü bulacak.

1 litre benzin fiyatı

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL

Benzin litre fiyatı 23,66 TL

LPG litre fiyatı 10,52 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,49 TL

Benzin litre fiyatı 23,76 TL

LPG litre fiyatı 10,84 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL

Benzin litre fiyatı 23,78 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL .