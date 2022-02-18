18 Şubat altın fiyatları | Gram altın ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı altın fiyatları

18 Şubat altın fiyatları | Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yatırım yapacak olan kişilerin altın fiyatlarındaki yükseliş, gözlerinden kaçmadı. Peki ama gram altın, çeyrek altın, tam altın bugün ne kadar? Altın ne kadar yükseldi? İşte merak edilen altın detayları...

18 Şubat altın fiyatları | Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yatırım yapacak olan kişilerin altın fiyatlarındaki yükseliş, gözlerinden kaçmadı. Peki ama gram altın, çeyrek altın, tam altın bugün ne kadar? Altın ne kadar yükseldi? İşte merak edilen altın detayları...

Gram altın ne kadar yükseldi?

Altın fiyatlarındaki yükseliş hızla devam ediyor. Dün 820 TL'den işlem gören gram altın bugün 829 TL'den işlem görüyor. Bir önceki günün altın fiyatları için TIKLAYINIZ...

18 Şubat altın fiyatları

Gram altın

Alış fiyatı: 829,48 TL

Satış fiyatı: 829,62 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 5.388,00 TL

Satış fiyatı: 5.434,00 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 2.701,00 TL

Satış fiyatı: 2.727,00 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 1.346,00 TL

Satış fiyatı: 1.363,00 TL

14 ayar altın gramı

Alış fiyatı: 454,14 TL

Satış fiyatı: 545,14 TL

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