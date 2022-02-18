18 Şubat altın fiyatları | Gram altın ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı altın fiyatları
18 Şubat altın fiyatları | Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yatırım yapacak olan kişilerin altın fiyatlarındaki yükseliş, gözlerinden kaçmadı. Peki ama gram altın, çeyrek altın, tam altın bugün ne kadar? Altın ne kadar yükseldi? İşte merak edilen altın detayları...
2022-02-18 11:22:13
18 Şubat altın fiyatları | Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yatırım yapacak olan kişilerin altın fiyatlarındaki yükseliş, gözlerinden kaçmadı. Peki ama gram altın, çeyrek altın, tam altın bugün ne kadar? Altın ne kadar yükseldi? İşte merak edilen altın detayları...
Gram altın ne kadar yükseldi?
Altın fiyatlarındaki yükseliş hızla devam ediyor. Dün 820 TL'den işlem gören gram altın bugün 829 TL'den işlem görüyor. Bir önceki günün altın fiyatları için TIKLAYINIZ...
18 Şubat altın fiyatları
Gram altın
- Alış fiyatı: 829,48 TL
- Satış fiyatı: 829,62 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 5.388,00 TL
- Satış fiyatı: 5.434,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 2.701,00 TL
- Satış fiyatı: 2.727,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.346,00 TL
- Satış fiyatı: 1.363,00 TL
14 ayar altın gramı
- Alış fiyatı: 454,14 TL
- Satış fiyatı: 545,14 TL
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