18 Mayıs mazota zam gelecek mi? Mazota (motorin) zam yapılacak mı? 18 Mayıs'ta mazota zam var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artışa nedeniyle benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti. Brent petrol fiyatları yatay seyrine devam ediyor. Ancak yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş araç sahiplerini endişelendirmeye başladı. Benzine gelen zamlardan sonra mazota zam yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Peki 18 Mayıs'ta mazota zam yapılacak mı?

Dizel araç sahipleri 18 Mayıs gecesi benzine zam yapılacağı iddialarından sonra mazota zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. 18 Mayıs mazota zam gelecek mi? Mazota (motorin) zam yapılacak mı? 18 Mayıs'ta mazota zam var mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yurt içinde ABD Merkez Bankası FED Başkanının faizleri artırmaya devam etme sinyalini vermesi doların artmasına neden oldu. Artan dolar nedeniyle akaryakıt ürünlerine de zam kaçınılmaz oldu.

18 Mayıs mazota zam gelecek mi?

Vatandaşlar son zamanlardan akarykıt fiyatalrına yapılan zamlar nedeniyle zor durumda. 18 Mayıs'ta benzin pompa satış fiyatlarına zam yapılacağı iddialarının ardından mazota da zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Mazota (motorin) zam yapılacak mı? 19 Mayıs

Benzine 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece 1 lira 3 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam şimdilik sadece benzin grubunda geçerli olacak. Motorin grubunda ise şu anda henüz bir zam beklenmiyor.

18 Mayıs'ta mazota zam var mı?

18 Mayıs'ta mazota zam beklenmiyor. Ancak brent petrol ve yurt içi döviz kurlarında artış olmaya devam ederse ilerleyen günlerde mazota da zam gelebilir.

Benzine ne kadar zam geldi?

Benzinin litre satış fiyatına 19 Mayıs'ta geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam beklemniyor. Zam sonrası İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.

Benzine neden zam geliyor?

Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket benzine üst üste zam yapılmasına neden oldu.

18 Mayıs brent petrol ne kadar?

ABD ham petrolü 113 doların üzerini görürken, Brent petrol de 112 dolara geldi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.