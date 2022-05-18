Benzine zam mı geldi? 18 Mayıs'ta benzine zam mı yapılacak? 18 Mayıs'ta Mazota (motorine) zam gelecek mi? Benzine ne zaman zam yapılacak? Yurt içinde döviz kurlarında son günlerde yaşanan yukarı yönlü harekete bağlı olarak 16 Mayıs gece yarısından itibaren benzine zam gelmişti. Benzin fiyatları gelen zamlarla 5 ay sonra mazot fiyatını geçmişti. Benzinli araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı. 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece benzine bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Beklenen zam ise 1 lira sevisinde olacak.

Benzine zam mı geldi? 18 Mayıs'ta benzine zam mı yapılacak? 18 Mayıs'ta Mazota (motorine) zam gelecek mi? Benzine ne zaman zam yapılacak? soruları son zamanlarda araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya hukuksuz şekilde saldırması dünyanın tepkisine neden oldu. Rusya'ya dünya ülkeleri peş peşe yaptırımlar uyguladı. Rus enerji ürünleri ve finans sektörünü hedef alan yaptırımlardan sonra dünyada enerjide bir kriz yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış petrolü ithal eden ülkelerde akaryakıt ürünlerine zam yapılmasını kaçınılmaz hale getirdi. Ülkemizde de son zamanlarda benzin ve motorine peş peşe zamlar geldi.

Benzine zam mı geldi?

Gelen son dakika bilgisine göre benzine bir zam daha gelmesi bekleniyor. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü geçeli olmak üzere benzine 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor.

18 Mayıs'ta benzine zam mı yapılacak?

Benzine bir zam daha kapıda. 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece benzine yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.

18 Mayıs mazota zam gelecek mi?

Benzine gelmesi beklenen zam dizel araç sahiplerini de endişelendirdi. 18 Mayıs'ta mazota zam gelmesi beklenmiyor.

Benzine neden zam geliyor?

Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket benzine üst üste zam yapılmasına neden oldu.

Benzine 2 gün önce zam gelmişti

Benzin fiyatlarına henüz 2 gün önce zam gelmişti. Benzine 1 lira 68 kuruş fiyat artışı yapılmıştı.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt. 150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozulmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır.